Ларису Долину внесли в базу данных ГУР Украины

Народная артистка России Лариса Долина попала в реестр данных, который ведет Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные на сайте.

В качестве причин внесения певицы в базу указаны поддержка специальной военной операции и российских военнослужащих, посещение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также признание Крыма российским.

Ранее ГУР Украины включило в эту же базу актера Никиту Джигурду. Среди причин, по которым Киев включил артиста в список, указываются поддержка им спецоперации на Украине, а также поездки в новые регионы России.

В январе 2025 года министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало Джигурду лицом, «создающим угрозу национальной безопасности», а в апреле президент России Владимир Зеленский ввел против него ограничения — под них попали также балетмейстер Николай Цискаридзе, певцы Александр Розенбаум, Гарик Сукачев и другие известные россияне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.