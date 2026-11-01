Если в кране нет воды: в Киеве начались перебои с водоснабжением

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Краны пересохли в четырех районах украинской столицы.

Какие проблемы в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В четырех районах Киева произошли перебои с водой

В четырех районах Киева произошли перебои с водой. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской администрации.

«В четырех районах Киева снижено давление воды из-за отключения водопроводного объекта. Один из водопроводных объектов был обесточен», — гласит сообщение организации от 14:43 по московскому времени.

В связи с этим было нарушено водоснабжение в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах воды временно не было вообще.

В 15:29 по московскому времени в администрации сообщили, что водоснабжение правобережья Киева восстановлено. Водопроводные и канализационные насосные станции украинской столицы вернулись к работе в штатном режиме.

Гораздо чаще Киев сталкивается с отсутствием света. Очередной блэкаут произошел 26 октября — большая часть территории города осталась без электроэнергии. Целиком во тьму погрузились Ирпень и Гостомель. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал местных жителей временно перебраться за пределы города — впереди тяжелая зима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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