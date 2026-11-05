Не только сердечникам: кому опасны горные лыжи

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 42 0

Зимний спорт требует хорошей физической подготовки. В некоторых случаях катание на склоне может привести к тяжелым осложнениям.

Травматолог Завадская: кому нельзя кататься на лыжах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Врач назвала болезни, при которых нельзя кататься на лыжах и сноуборде

Горные лыжи и сноуборд — популярный вид активного отдыха, однако он подходит далеко не всем. Об ограничениях по здоровью рассказала врач травматолог-ортопед Антонина Завадская в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь специалист советует отказаться от спусков людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Опасность представляют артроз с заметными болями и отеками, ревматоидный артрит в стадии обострения, а также остеохондроз с грыжами. Кроме того, не стоит вставать на лыжи при недавних переломах или вывихах, которые еще проходят реабилитацию.

Отдельную группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам врача, гипертония, стенокардия, перенесенные инфаркты и нарушения сердечного ритма — это прямая причина выбрать более щадящие виды активности. Интенсивная нагрузка и перепады давления могут быть опасны даже для опытных спортсменов с хроническими диагнозами.

В список противопоказаний также вошли варикоз с язвами, тромбофлебит, эпилепсия с потерей сознания, тяжелые формы астмы и беременность (особенно во втором и третьем триместрах).

Тем, у кого нет подобных ограничений, врач рекомендует начать подготовку к сезону заранее. За месяц до поездки стоит укрепить мышцы ног, ягодиц, пресса и спины. Приседания и планка помогут суставам справляться с нагрузками, а упражнения на равновесие улучшат баланс на трассе.

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Не только сердечникам: кому опасны горные лыжи

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