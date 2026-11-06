Никого не побоялся: амурский тигр утащил двух собак в Хабаровском крае

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Зверь спокойно прогуливался по поселку и не обращал внимания на проезжающие мимо машины.

Амурский тигр утащил двух собак в поселке в Хабаровском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Амурский тигр утащил двух собак в поселке Солонцовый Хабаровского края

Амурский тигр, которого ранее заметили в поселке Солонцовый Хабаровского края, утащил двух собак. Об этом журналистам РИА Новости сообщили представители администрации муниципального района имени Лазо.

«Тигр зашел на территорию поселка и утащил двух собак», — рассказали они.

Местные жители сняли хищника на видео. На одних кадрах он спокойно прогуливается по поселку, не реагируя на проезжающие мимо автомобили, на других — лежит возле забора жилого дома, пока люди пытаются прогнать его громкими звуками и снежками.

Прежде генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявлял, что инспекторы охотнадзора уже дежурят в районе обнаружения зверя, и с большой долей вероятности его отловят для обследования.

Тем временем в Томской области и на Алтае распоясались медведи. В поселке Неготка косолапый проник в жилой дом и разгромил его. Хозяйки в этот момент не было — она уехала. Зверь выставил окно, разбил вещи, снял картины и разгрыз холодильник, где, видимо, нашел еду. Пока он бегал по дому, даже включился телевизор. Затем он перекусил и лег спать. Утром люди застали медведя храпящим на диване.

Шутки шутками, но обитатели леса не просто устраивают беспорядок, они смертельно опасны, да еще и безжалостно грабят пчеловодов. В Алтайском крае участились набеги медведей на пасеки. Хищники разоряют хозяйства, уничтожают ульи и портят уже собранную продукцию. Причина выхода к людям — в нехватке естественного корма. Для человека ситуация может обернуться нехваткой меда на прилавках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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