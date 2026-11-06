Якутские мошенники выманили у 80-летнего ученого почти 20 миллионов рублей

МВД: в Якутске мошенники через курьера выманили 20 млн у 80-летнего ученого

В Якутске 80-летний научный сотрудник стал жертвой мошенников. Об этом сообщили представители управления МВД по региону.

По данным ведомства, аферисты звонили пожилому мужчине от имени сотрудника органов безопасности. Они обрабатывали дедушку с сентября по конец октября и в общей сложности выманили у него 19,5 миллиона рублей.

Свои сбережения в виде денег и золота пострадавший передал курьеру. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия и разыскивают злоумышленников.

Аферисты охотятся и на студентов. Сначала идут на хитрости ради кодов доступа из СМС, а затем запугивают уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

Учащемуся звонят якобы сотрудники колледжа и просят подтвердить оценки в электронном журнале, требуя код. Затем лжесотрудник портала госуслуг сообщает о взломе личного кабинета и убеждает скачать приложение для безопасного общения.

После этого в диалог вступает лжеследователь. Он заявляет, что данные студента использовали для финансирования терроризма, запрещает рассказывать родителям и требует передать деньги лжесотруднику банка. Будьте осторожны.

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