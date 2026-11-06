СБУ задержала офицера ГУР по делу о покушении на Вадима Ермолаева в Монако

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к офицеру военной разведки по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом заявил адвокат Маси Найем на своей странице в соцсети.

«Прямо сейчас. Проходит обыск у сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как будто по делу Монако. Проводит его СБУ. Выбили двери. Повалили на землю. Надели наручники», — заявил корреспондент.

Также Найем уточнил, что, согласно закону, силовики должны были дождаться представителей службы внутренней безопасности Главного управления разведки, однако проигнорировали это требование и «грубо задержали» разведчика.

В Монако 29 июня произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. В городе объявили красный план перехвата, полиция усилила проверки. Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный оставил рюкзак возле входа в жилой дом.

В результате теракта пострадал сам предприниматель, а также его 13-летний сын и спутница Анна Насобина. В частности, женщина получила тяжелые травмы, а Ермолаев впал в кому, но 4 июля пришел в себя.

Исполнителя искали несколько дней. Власти Монако сообщили, что основной подозреваемый по делу о теракте, вероятно, покинул княжество и мог сбежать во Францию - об этом заявил государственный министр Кристоф Мирман. Тем временем раненого Ермолаева перевезли из Ниццы в больницу Тулона.

Позже появилась информация о личности главной подозреваемой - по данным следствия, бомбу возле входной двери заложила 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Сам Ермолаев в июле обвинил в покушении ГУР. По его словам, улики говорят о том, что в покушении участвовали представители украинской разведки, близкие к нынешнему или предыдущему руководству ведомства.

В чем могла быть причина покушения? Предполагается, что Ермолаев собирался публично рассказать о возможных коррупционных схемах главы киевского режима Зеленского и в целом коррупции на Украине и выступить с этими заявлениями перед европейской аудиторией.

Вдобавок к этому, нападение на бизнесмена может быть связано как с его личными конфликтами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.