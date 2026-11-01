Сверхсила на стройке: как экзоскелеты облегчают тяжелую работу

Таскать тяжелые мешки, перевозить песок и удерживать инструмент может быть легче с экзоскелетом. Его надевают на тело, чтобы перераспределить нагрузку и помочь мышцам при работе. Но насколько удобно двигаться в такой конструкции?

Как устроен экзоскелет? Плюсы и минусы проверила на практике программа Пятого канала «Стройнадзор».

Как работает строительный экзоскелет и какую нагрузку он снижает

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Промышленный экзоскелет работает в паре с опорно-двигательным аппаратом человека и перераспределяет нагрузку. Самые простые модели предназначены для поддержки поясницы.

«У нас образцы от поясных систем. То есть это фактически корсет с поясом штангиста. Защита поясничной зоны при работе с тяжестью. Это одни из самых простых образцов», — говорит генеральный директор предприятия по производству и разработке промышленных экзоскелетов Максим Скоков.

Более сложные конструкции включают пластину спины и компенсаторы для ног.

«Представим, что у нас есть пластина спины, которая дублирует наш позвоночник. Тем самым снижая нагрузку на грудной, поясничный и частично крестцовый отдел позвоночника. Дальше у нас подключаются компенсаторы веса для ног. Они помогают уже снижать нагрузку при подъеме тяжести», — говорит Максим Скоков.

Есть и механизмы для рук, которые помогают удерживать инструмент на весу и переносить грузы. Их можно сравнить с двумя небольшими кранами, которыми управляет человек.

«Нагрузка распределяется на упругий элемент, переходит на дуги и упирается в пояс», — объясняет Максим Скоков.

Подъем тяжестей в экзоскелете: что показала проверка на стройке

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Сначала ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин выполнил строительные задачи без экзоскелета: перевозил песок, переносил тяжести и работал электроинструментом.

«Загрузить тачку — это еще полбеды, а вот оттащить ее по такому основанию ближе к месту строительства — вот это настоящая проблема. Особенно если таких тачек штук 50 в день», — говорит Филипп Курочкин.

После испытаний ведущий признался, что устал. Для повторного выполнения заданий ему подобрали универсальную модель экзоскелета.

Перевозить песок стало легче, однако устройство потребовало настройки.

«По ощущениям стало заметно легче, но все равно чувствуется, что нужно все это настраивать, потому что разная геометрия, разные замахи по-разному здесь работают. Нужно под себя, под конкретную работу немножко сделать настройки. Но тем не менее штука реально рабочая», — говорит Филипп Курочкин.

При подъеме груза на второй этаж ведущий отметил, что экзоскелет помогает держать мешок, но не отвечает за равновесие.

Как выбрать экзоскелет для переноса блоков и работы с перфоратором

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При перекладывании строительных блоков обнаружилась другая особенность: поднимать груз стало легче, а наклоняться за ним — сложнее.

«(Строительный блок. — Прим. ред.), который лежит на земле, уже поднимать неудобно, потому что меня вся система пытается вернуть назад, и мне нужно усилий много потратить, чтобы согнуть все это дело. Хотя поднимать его легко», — говорит Филипп Курочкин.

Чтобы сравнить ощущения, менеджер по развитию предприятия Алексей Погодин отключил модули усиления рук и ног. После этого ведущий отметил, что работать стало значительно тяжелее.

Для проверки с перфоратором использовали другую модель — с функцией статического удержания инструмента.

«Экзоскелеты работают, это наше будущее, они совершенствуются с каждым днем, и строить нам будет все легче и легче», — говорит Филипп Курочкин.

Где применяют экзоскелеты и как они помогают работать дольше

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Промышленные экзоскелеты используют на стройках, в том числе для задач, при которых приходится долго держать руки поднятыми: монтажа воздуховодов, тяжелых плит и крепления кабеля.

«Эффективно себя показал экзоскелет, так называемая легкая рука, когда он позволяет работать в состоянии, когда руки все время наверху, с использованием каких-то тяжелых инструментов, материалов», — говорит директор департамента проектов жилой недвижимости девелоперской компании Максим Шарлай.

По его словам, при выполнении таких задач время эффективной работы увеличилось с двух-трех до шести-семи часов за смену.

Практическая проверка показала, что экзоскелет может облегчать отдельные операции, но требует настройки под человека и характер работы. Он помогает удерживать тяжести, однако равновесие и контроль движений остаются за самим строителем.