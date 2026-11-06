«Нет, спасибо»: генсек НАТО неожиданно заговорил по-русски

Генсек НАТО Рютте неожиданно ответил телеведущему по-русски

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно заговорил по-русски во время беседы с ведущим немецкой телепрограммы Pauw & De Wit.

«Вы уже говорите по-русски?» — спросил журналист по-немецки.

«Нет, спасибо», — ответил Рютте как раз на русском, улыбнувшись.

Шутка, по всей видимости, была связана с более ранним высказыванием Рютте. Он вменил Евросоюзу в вину то, что тот продолжает покупать крупные объемы российского сжиженного природного газа, хотя внешне декларирует курс на отказ от ресурсов из России в рамках санкций.

При этом, как подчеркнул генсек, ЕС позволяет себе болезненно реагировать на договоренности РФ и США по поставкам дизельного топлива. Ирония ведущего, вероятно, была связана с тем, что Рютте будто бы решился заступиться за Россию и ее экономические интересы.

Несмотря на санкции, ЕС продолжает закупать российский СПГ. По данным аналитиков, с января по сентябрь 2026 года в порты Европы доставили 12,18 миллиона тонн российского газа. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За девять месяцев европейские покупатели заплатили за газ с проекта «Ямал СПГ» около 7,88 миллиарда евро. На страны Европы пришлось примерно 85% всех поставок этого проекта.

В сентябре закупки российского газа продолжили расти. По данным Centre for Research on Energy and Clean Air, импорт СПГ в Евросоюз увеличился на 60% по сравнению с августом. Больше всего газа получила Франция. Также поставки принимали Нидерланды и Португалия.

Таким образом, несмотря на заявления о сокращении зависимости от российских энергоресурсов, европейские страны пока не смогли полностью отказаться от российского газа — и Рютте не постеснялся об этом заявить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.