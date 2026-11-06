Собянин: два фармпредприятия Москвы сохранят статус промкомплекса еще на десять лет

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Это позволит компаниям пользоваться городскими мерами поддержки при соблюдении установленных условий.

Что дает предприятиям статус промкомплекса

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Московской фармацевтической фабрике и заводу «Макиз-Фарма» продлят статус промышленного комплекса на десять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

При ежегодном подтверждении статуса предприятия смогут и дальше пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными законодательством Москвы. В частности, налог на недвижимость для таких компаний составит половину от рассчитанной суммы, а аренда земли обойдется в 0,3% от ее кадастровой стоимости.

Московская фармацевтическая фабрика находится в районе Коптево. Ее история началась в начале 1930-х годов. Сегодня на предприятии работают более 200 человек. Компания выпускает свыше 80 видов продукции для лечения заболеваний нервной системы и органов пищеварения, а также препараты для детей и пациентов с ревматологическими заболеваниями.

Завод «Макиз-Фарма» работает с 2000 года и расположен в Нижегородском районе. На предприятии также трудятся около 200 человек. Оно специализируется на производстве жизненно необходимых и важнейших лекарств, в том числе антиретровирусных препаратов.

Всего в Москве статус промышленного комплекса имеют 39 предприятий. На них создано 62,4 тысячи рабочих мест.

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