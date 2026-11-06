Дети умирали первыми: пастора в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство

Пастора в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство 190 детей

В Кении огласили приговор основателю церкви Good News International Полу Нтенге Маккензи. Суд отправил его за решетку на 200 лет. Об этом пишет кенийское издание The Star.

Проповедника признали виновным в гибели 191 человек, в том числе 190 несовершеннолетних. Смерти фиксировались с января 2021 по сентябрь 2023 года. Преступления совершались в лесу Шакахола в округе Килифи на востоке страны.

Высокий суд ранее установил, что основанная пастором в 2010 году церковь действовала как секта. Маккензи требовал от верующих соблюдать строгий пост до летального исхода от истощения. Дети стали первыми жертвами этой практики.

Судья приговорил его к 100 годам за убийства, совершенных путем голодания. Еще по 100 лет он получил за каждый из восьми эпизодов убийства детей. Сроки будут отбываться последовательно, в итоге общий срок заключения составил 200 лет.

Обвинение настаивало на смертной казни. Однако судья посчитала, что казнь лишила бы осужденного возможности покаяться. В приговоре учли уязвимость жертв, последствия трагедии для семей и попытки скрыть преступления. Судья подчеркнула, что Маккензи злоупотребил доверием родителей, которые доверили ему своих детей.

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