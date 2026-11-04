Два человека погибли в результате пожара в квартире в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 43 0

Возгорание произошло на улице Космонавта Волкова.

Два человека погибли в результате пожара в квартире в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Два человека погибли в результате пожара в квартире на севере Москвы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Возгорание произошло на восьмом этаже в доме на улице Космонавта Волкова. По информации источника, пожар удалось ликвидировать, однако спасти двух человек не удалось.

Ранее в столице произошли еще несколько крупных пожаров. В воскресенье, 25 октября, густой черный дым поднялся над зданием Театра на Юго-Западе на проспекте Вернадского. Очаг находился в подсобном помещении на первом этаже жилого дома. По данным источника 5-tv.ru, загорелась мастерская театра, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 55 человек, одному потребовался осмотр медиков.

Днем ранее, 24 октября, на юго-западе Москвы загорелась крыша санатория. Пламя охватило около 300 квадратных метров деревянно-кирпичного здания, находившегося на реставрации. На месте происшествия также работали сотрудники экстренных служб.

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Два человека погибли в результате пожара в квартире в Москве

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