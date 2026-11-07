Не спешите покупать обезжиренное: ученые раскрыли пользу обычной молочки

ScienceDaily: жирное молоко, сыр и йогурт не навредят фигуре и сердцу

Долгие годы нам советовали выбирать молоко, йогурты и сыр с пониженным содержанием жира. Считалось, что обычная молочная продукция вредит сердцу, повышает холестерин и мешает контролировать вес. Однако новое исследование ученых Университета Торонто заставило взглянуть на привычные рекомендации иначе. Об этом рассказал портал ScienceDaily.

Причина давнего недоверия к цельномолочным продуктам вполне понятна. В них содержатся насыщенные жиры, которые могут повышать уровень липопротеинов низкой плотности — ЛПНП. Их часто называют «плохим» холестерином. Когда его становится слишком много, на стенках артерий могут образовываться жировые отложения. Со временем это увеличивает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор факультета медицины Университета Торонто Харви Андерсон обратил внимание, что многие исследования не обнаруживали четкой связи между употреблением молочных продуктов обычной жирности и неблагоприятными последствиями для здоровья. Более того, некоторые работы указывали на возможные положительные эффекты.

Например, исследование под руководством профессора того же университета Козеты Миллику выявило связь между употреблением цельного молока и более низким риском ожирения у детей.

Три группы и три разных рациона

Чтобы проверить, как молочная продукция обычной жирности влияет на организм, команда Андерсона провела 12-недельный эксперимент. В нем участвовали 74 взрослых с избыточной массой тела или ожирением. Участников случайным образом разделили на три группы.

Первой досталась самая строгая схема. Люди придерживались диеты с ограничением калорий и употребляли небольшое количество молочных продуктов.

Во второй группе участники каждый день ели три порции обычных молочных продуктов. При этом общая калорийность их питания не должна была увеличиваться. Для этого молоко, сыр или йогурт заменяли другие продукты в привычном рационе.

Третьей группе тоже полагались три порции обычной молочки в день, но считать калории и специально ограничивать себя участникам не требовалось. Они могли есть столько, сколько хотели.

В течение трех месяцев специалисты следили за весом, составом тела и показателями обмена веществ. Особое внимание уделяли холестерину и чувствительности к инсулину. Ученых интересовало, не приведет ли ежедневное употребление продуктов с обычной жирностью к тем самым последствиям, из-за которых их годами советовали ограничивать.

Результат оказался не таким, какого можно было ожидать после десятилетий предупреждений о жирной молочке. У участников, которые ежедневно съедали по три порции цельномолочных продуктов, не выявили значимых изменений веса и состава тела, а также ухудшения уровня холестерина по сравнению с людьми, употреблявшими мало молочной продукции.

Не обнаружили и признаков инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин, из-за чего нарушается регулирование уровня сахара в крови. Инсулинорезистентность считается одним из факторов риска развития диабета второго типа.

«У тех, кто употреблял три порции молочных продуктов, не наблюдалось неблагоприятного уровня холестерина или липидов в крови, а также признаков инсулинорезистентности», — отметил Андерсон.

У участников, получавших больше молочной продукции, улучшились показатели артериального давления. В группе, которой разрешали есть без специального ограничения калорий, систолическое давление в среднем снизилось почти на три миллиметра ртутного столба. В группе с ограничением калорий давление тоже уменьшилось, однако исследователи связывают это в том числе с потерей веса.

Еще один плюс обнаружился в составе рациона. Участники, ежедневно употреблявшие три порции молочных продуктов, получали больше кальция, белка и витамина D. Эти вещества нужны для поддержания здоровья костей, работы мышц и нормального функционирования организма.

А что считать одной порцией?

Три порции в день — не обязательно три больших стакана молока. В качестве ориентиров можно использовать привычные объемы продуктов. Одна порция может соответствовать стакану молока, кефира или питьевого йогурта объемом около 250 миллилитров. Для обычного йогурта это примерно 150–170 граммов, для твердого сыра — 40–50 граммов, а для творога — около 100–120 граммов.

Почему молочный жир может вести себя иначе

Одно из возможных объяснений результатов связано с так называемой гипотезой молочной матрицы. Ее суть в том, что организм реагирует не только на отдельные питательные вещества, но и на то, как они соединены внутри продукта.

Молоко, сыр и йогурт — это не просто жир, белок и кальций, которые случайно оказались в одной упаковке. В них содержатся два основных молочных белка — казеин и сывороточный белок. Вместе с жирами, минералами и другими веществами они образуют сложную структуру.

«В молочных продуктах есть два белка — казеин и сывороточный белок, которые связаны с жиром и другими питательными веществами», — объяснил Андерсон.

По мнению исследователя, такая структура может влиять на скорость высвобождения и усвоения питательных веществ во время пищеварения. Поэтому реакция организма на цельный молочный продукт может отличаться от реакции на такое же количество насыщенного жира из другого источника.

Почему это важно с возрастом

Исследователи отдельно отметили, что результаты могут иметь значение для пожилых людей. С возрастом организму нередко требуется меньше калорий, но потребность в белке, кальции и других питательных веществах сохраняется. При этом аппетит может снижаться, и человеку становится сложнее получать все необходимое с пищей.

Молочные продукты могут стать удобным источником питательных веществ, поскольку даже небольшая порция содержит белок, кальций и другие важные компоненты.

Результаты одного эксперимента не отменяют рекомендаций следить за количеством насыщенных жиров в рационе. Питание должно учитывать состояние здоровья и потребности конкретного человека. То, что не ухудшило показатели участников за три месяца, не обязательно подойдет каждому. Однако и автоматически считать цельномолочные продукты вредными только из-за содержания жира не стоит.

Профессор Андерсон призывает не усложнять питание и не превращать его в список запретов.

«Придерживайтесь простых принципов, ешьте разнообразную пищу и не переедайте ничего», — посоветовал он.

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