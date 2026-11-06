Десятки людей пришли проститься с Екатериной Райкиной в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

После церемонии тело актрисы кремируют.

Церемония прощания с актрисой Екатериной Райкиной

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Десятки человек пришли к Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в Москве, чтобы проститься с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной. Об этом сообщило РИА Новости.

К прощальному залу люди несут цветы. Проводить артистку в последний путь пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

Урну с прахом Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — в могиле ее родителей, народного артиста СССР Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе.

Екатерина Райкина умерла 3 ноября в возрасте 88 лет. По словам ее сына Алексея Яковлева, актриса скончалась в московской больнице. В начале октября ее госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Состояние артистки врачи оценивали как тяжелое. По данным ТАСС, причиной смерти стали естественные причины.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она продолжила актерскую династию и впервые вышла на сцену в 12 лет. В 1959 году Райкина окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и стала актрисой Театра имени Евгения Вахтангова, которому посвятила около 50 лет.

В 1976 году артистке присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Она сыграла в спектаклях «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», «Золушка», «Мещанин во дворянстве». В кино Райкина снималась в картинах «Софья Перовская», «Благочестивая Марта» и «Клуб женщин».

Екатерина Райкина была старшей дочерью Аркадия Райкина. Ее младший брат — народный артист России Константин Райкин. В последние годы актриса жила одна, о ней заботился сын Алексей.

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