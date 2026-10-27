Врач объяснил, почему не стоит отказываться от больничного при простуде

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Даже если лекарства помогли почувствовать себя лучше, это еще не повод возвращаться на работу.

Врач объяснил, почему нельзя отказываться от больничного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врач Хендерсон: облегчение симптомов не означает, что пора идти на работу

Привычка переносить простуду или грипп на ногах и продолжать работать вместо оформления больничного может мешать полноценному восстановлению. Об этом предупредил врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Роджер Хендерсон в беседе с изданием Daily Mirror.

По его словам, многие люди ошибочно принимают временное облегчение симптомов за признак того, что уже здоровы и могут вернуться к обычным делам.

«Мы убеждаем себя, что раз лекарство помогло нам почувствовать себя лучше, мы можем пережить рабочий день. Мы достаточно здоровы, чтобы продолжать. Однако облегчение симптомов и восстановление — это не всегда одно и то же», — отметил Хендерсон.

Исследование, проведенное среди двух тысяч работников, показало, что почти девять из десяти опрошенных выходили на работу, несмотря на болезнь. При этом 58% чувствуют давление, вынуждающее их продолжать трудиться во время недомогания, а каждый четвертый считает, что брать выходной из-за простуды или симптомов гриппа недопустимо.

По мнению Хендерсона, проблема заключается не только в понимании необходимости отдыха, но и в возможности позволить себе временно отойти от работы.

Врач подчеркнул, что отдых, сон и достаточное потребление жидкости помогают организму восстанавливаться. При этом лекарства следует применять согласно инструкции, а при сомнениях в выборе подходящего средства можно обратиться к фармацевту.

«Важно понимать, как ты себя чувствуешь, а не использовать облегчение симптомов как сигнал полного выздоровления», — подчеркнул Хендерсон.

Он также отметил, что восстановление не означает полного бездействия при первых признаках болезни. Главное — вовремя заметить, когда организму необходимо снизить нагрузку и дать себе больше времени на отдых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России максимальное время нахождения на больничном без перерывов составляет десять месяцев. Однако, если у человека диагностирован туберкулез, он может оставаться на больничном до одного года.

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Врач объяснил, почему не стоит отказываться от больничного при простуде

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