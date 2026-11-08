Соловейчик: сборная РФ по дзюдо находится на правильном пути к Олимпийским играм

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что национальная сборная движется к Олимпийским играм в США по правильному плану. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru, комментируя успех команды на чемпионате Европы в Белграде.

По его словам, тренерский штаб рассматривает любые крупные турниры как этапы подготовки к главным стартам. Сейчас, подчеркнул Соловейчик, «все идет по плану».

«Мы будем делать все, чтобы оставшиеся полтора года до Олимпийских игр провести ударно и на Олимпиаде порадовать наших зрителей», — сказал он.

Глава федерации также отметил особую атмосферу на соревнованиях в Сербии. Он указал, что мировая и европейская семья дзюдо относится к российским атлетам дружелюбно, так как их участие всегда приносит зрелищную и красивую борьбу.

Отдельно Соловейчик выделил выступление женской половины команды. Он подчеркнул, что девушки догнали по уровню мужчин, благодаря чему сборная стала монолитной. Спортсмены продемонстрировали в Белграде не только красивую борьбу, но и «красивый русский характер».

Сборная России завоевала золото на командном чемпионате Европы по дзюдо, который прошел 7 ноября в Белграде. В финале россияне победили команду Грузии. Бронзовые награды разделили Франция и Турция.

Наши спортсмены выступали с национальной символикой. В состав команды-победительницы вошли Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова и Дарья Речкалова. Мужскую часть представили Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони и Денис Батчаев.

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