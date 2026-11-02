Четыре дня вместо пяти: у россиян началась короткая рабочая неделя

Рабочая неделя в России будет четырехдневной из-за праздника

Рабочая неделя в России стала короче — граждане будут трудиться всего четыре дня. Причина — празднование Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Праздник отмечается 4 ноября, и в этом году он выпадает на среду.

«В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем», — пояснила Кутарова.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя в стране была с 8 по 11 июня 2026 года — тогда россияне отдыхали в связи с Днем России 12 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сотрудников на окладе с пятидневной рабочей неделей в 2027 году будет шесть месяцев, когда отпуск не ударит по кошельку.

По словам экспертов, отдых лучше планировать на март, апрель, июль, август, сентябрь и октябрь — именно в эти месяцы работники практически ничего не потеряют в зарплате. В них разница между привычной зарплатой и отпускными будет минимальной, поэтому личный бюджет не пострадает.

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