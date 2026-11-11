Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной завершилось в Москве

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 37 0

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Завершилось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве

Фото: © РИА Новости/Петр Чернов

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В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. В последний путь актрису проводили в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет расположена рядом с захоронением бывшего супруга — писателя и режиссера Василия Шукшина, который ушел из жизни в 1974 году.

Первоначально родственники рассматривали возможность организовать прощание 10 ноября в Кунцевском зале Москвы. Однако впоследствии планы изменились, и церемонию перенесли на следующий день в храм Воскресения Словущего.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет 6 ноября. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Незадолго до кончины артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Последние недели жизни она провела в больнице.

Значительная часть творческой жизни Лидии Николаевны была связана с Василием Шукшиным. Они поженились в 1967 году и вместе снимались в картинах «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная». После смерти режиссера в 1974 году артистка стала носить двойную фамилию.

За годы работы в кинематографе Федосеева-Шукшина исполнила роли более чем в 80 фильмах и сериалах. Зрителям она запомнилась по картинам «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и сериалу «Петербургские тайны». Почти 20 лет актриса также работала в московском Театре-студии киноактера.

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