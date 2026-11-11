«Такие люди не уходят»: Бабкина попрощалась с Федосеевой-Шукшиной

|
Василиса Власова
Василиса Власова 1 937 0

По словам знаменитости, актриса была «глубинной и содержательной».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бабкина попрощалась с Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что такие таланты, как народная артистка РСФСР, не уходят из памяти людей даже после смерти. Об этом она рассказала на церемонии прощания с артисткой.

«Мой сын сказал, что такие люди не уходят, я абсолютно с ним согласна. Слишком много сделала для страны, для людей. Люди в этом нуждаются. Все ее роли, которые были, пусть они незначительные, но они настолько глубинные, человеческие, а людям не хватает человеческого», — отметила она.

По словам Бабкиной, актриса была «глубинной и содержательной».

«Понимаете, пока мы живем, мы должны, обязаны, выбрав такую профессию, рассказывать людям, какие они замечательные. И Лидочка — одна из этих артистов и актрис», — считает она.

С артисткой простились в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы.

Федосеева-Шукшина была похоронена в столице на Новодевичьем кладбище. Ее могила расположена неподалеку от захоронения второго супруга — писателя и режиссера Василия Шукшина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

16:56
Шесть простых упражнений помогут оценить шансы на долгую жизнь
16:49
Семь лет боролся с дьяволом: тайна исчезновения рэпера Игорька
16:48
Европа быстро пойдет на уступки России: политолог назвал главное условие
16:33
Люди переезжают на Луну? НАСА раскрыло планы строительства космической базы
16:19
Праздник с подвохом: почему искусственная новогодняя елка может вызвать аллергию
16:10
«Настя слушается ее во всем»: экс-директор Волочковой раскрыл тайны Лолы

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео