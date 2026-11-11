Транспортный коллапс: огромные пробки парализовали Киев

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 35 0

Движение по Северному и Южному мостам остается ограниченным. Водители вынуждены искать альтернативные пути между берегами Днепра.

В Киеве вновь возник транспортный коллапс из-за мостов

Фото: © Getty Images/SOPA Images / Contributor

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Пробки парализовали Киев из-за поврежденных мостов через Днепр

В Киеве вновь возник транспортный коллапс. Огромные автомобильные пробки образовались на подъездах к мостам через Днепр. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным журналистов, наиболее серьезные заторы наблюдаются вблизи переправ, соединяющих левый и правый берега столицы. При этом Северный и Южный мосты по-прежнему работают с ограничениями.

Транспортные проблемы в Киеве продолжаются уже несколько дней. 9 ноября движение в городе оказалось практически парализовано после введения новых схем проезда через Днепр. На остановках общественного транспорта скапливались очереди, а некоторым горожанам приходилось пересекать мосты пешком.

Ограничения ввели после повреждения переправ. Северный мост пострадал в ночь на 7 ноября. После обследования конструкции движение частично восстановили, однако пропускная способность осталась сниженной.

Власти Киева также изменили организацию движения на мосту Патона. Для разгрузки дорог часть автомобильного потока перенаправили на другие переправы, что привело к дополнительным заторам.

Транспортные трудности возникли на фоне масштабных перебоев с электричеством и водоснабжением в украинской столице. Пока ограничения на ключевых переправах сохраняются, ситуация с движением между берегами Днепра остается сложной.

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