«Есть во всех городах»: депутат Рады о пыточных тюрьмах на Украине

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

После конфликта медикам разрешили забрать четырех мужчин со следами побоев.

Пыточные на Украине: последние новости

Фото: Facebook*/Артем Дмитрук

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Дмитрук: пыточные находятся в каждом учреждении по всей территории Украины

Пыточные, подобные той, что обнаружили под Киевом, есть во всех городах страны, в том числе в зданиях СБУ и полиции. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По словам политика, обнаруженный 2 ноября объект в Петропавловской Борщаговке является примером более масштабной проблемы. Дмитрук утверждает, что подобные места есть в разных регионах страны и называет их частью действующей системы.

«Такие пыточные находятся во всех регионах, во всех городах. Их огромное множество», — написал депутат.

Он также заявил, что подобная практика, по его мнению, является частью деятельности силовых структур и режима украинского лидера Владимира Зеленского.

«То есть в целом система похищений, пыток, убийств и изнасилований в Украине набрала, скажем так, вполне легальный формат», — отметил он.

Поводом для его заявления стала информация о подвале частного дома под Киевом, где, как сообщали украинские СМИ, вооруженные люди удерживали около 40 мужчин. По данным публикаций, медработнице показали видеозапись, на которой были видны люди с травмами. При этом охрана здания первоначально не пропускала внутрь сотрудников скорой помощи.

После конфликта возле дома медикам разрешили забрать четырех мужчин со следами побоев. Один из них находился в тяжелом состоянии.

Позднее украинская полиция сообщила, что в здании размещались боевики Национальной гвардии Украины. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами были боевиками, самовольно покинувшими свои части. Дом он назвал временным пунктом дислокации. По его словам, там также содержались мобилизованные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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