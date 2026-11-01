Холера и сальмонеллез на пороге: Киев может столкнуться со вспышками инфекций

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Причиной возможного распространения заболеваний стало длительное отсутствие водоснабжения.

Чем отключения воды грозят Киеву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Минздрав Украины: Киеву могут грозить вспышки инфекций из-за отключения воды

В Киеве могут начаться вспышки опасных инфекций, если город останется без воды и канализации на семь дней. Об этом заявили в центре контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины, передает агентство УНИАН.

Там пояснили, что длительное отсутствие водоснабжения и остановка насосных станций создают условия для распространения заболеваний. Инфекции могут передаваться через загрязненные предметы быта и руки.

Среди возможных угроз специалисты назвали норовирус, сальмонеллез и холеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в четырех районах Киева произошли перебои с водоснабжением. Как сообщили в городской администрации, причиной стало отключение одного из водопроводных объектов из-за отсутствия электричества.

Проблемы затронули Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы. В некоторых домах вода временно полностью отсутствовала.

Позже в администрации сообщили, что подачу воды на правобережье города удалось восстановить. Водопроводные и канализационные насосные станции вернулись к штатной работе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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