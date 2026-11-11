Собрала вещи и уехала: беременная Макеева кардинально изменила жизнь

Беременная Анастасия Макеева с мужем переезжают за город

Актриса и певица Анастасия Макеева готовится к рождению первенца. Радостной новости предшествовали годы ожидания, неудачные попытки ЭКО и переживания, о которых актриса предпочитала не рассказывать публично. Теперь вместе с мужем Романом Мальковым она готовится к новому этапу жизни: супруги оставили московскую суету и перебрались в загородный дом, где собираются обустроить пространство для малыша.

О беременности артистка объявила 7 ноября. До этого пара хранила новость в тайне, опасаясь, что радость может снова смениться потерей. Теперь же Макеева постепенно делится подробностями своего состояния, рассказывает о подготовке к родам и просит подписчиков помочь советами по выбору детских вещей.

Переезд из Москвы: новый дом для будущего малыша

О переменах в жизни Макеева рассказала в социальных сетях. Актриса опубликовала видео из автомобиля, в котором находилась вместе с супругом, и сообщила, что они отправляются за город.

«Мы с Романом отправляемся в самое удивительное плавание нашей жизни — навстречу долгожданному счастью, чтобы совсем скоро сказать: „Здравствуй, наш новый член семьи!“ А пока мы решили кардинально изменить привычный уклад жизни и сменить городской шум на тишину, свежий воздух и уют деревенского дома!» — поделилась артистка.

Однако переезд не означает, что супруги сразу смогут наслаждаться размеренной жизнью. Впереди у них много бытовых забот: дом необходимо привести в порядок и подготовить к появлению ребенка. Роман Мальков уже перечислил, что предстоит сделать: покрасить стены, заменить полы и заняться ремонтом.

Особое внимание пара уделит комнате малыша. Макеева уже обратилась к подписчикам с просьбой поделиться опытом: ее интересуют надежные производители колясок, ванночек и других необходимых вещей, а также магазины, где можно приобрести товары для новорожденных. Будущая мама не скрывает, что пока только разбирается в этой теме и готова прислушиваться к советам тех, кто уже прошел через первые месяцы родительства.

Несколько попыток ЭКО и годы ожидания

Беременность стала для Макеевой результатом долгого и эмоционально тяжелого пути. По словам актрисы, она мечтала о материнстве на протяжении многих лет и прошла через 14 попыток экстракорпорального оплодотворения. Ни одна из предыдущих процедур не принесла желаемого результата.

Макеева признавалась, что тема детей оставалась для нее важной даже в периоды, когда рядом были любимые мужчины. В одном из интервью она говорила, что сразу обозначила Роману Малькову желание создать семью и стать матерью. Супруг поддержал ее, и пара вместе начала обращаться к врачам.

При этом нынешнюю беременность супруги не спешили афишировать. Причиной стала предыдущая потеря: актриса рассказывала, что уже переживала беременность, которая прервалась на раннем сроке.

«Мы с мужем долго это скрывали, потому что очень горьким и непростым был путь. Было много потерь, в том числе серьезных и трагических — когда у нас уже получилось, но мы потеряли малыша… Это было очень тяжело», — призналась артистка в интервью VOICE.

По словам артистки, заметно спокойнее она стала после того, как начала ощущать движения малыша. Это произошло примерно на 21-й неделе. Однако и позднее без волнений не обошлось: из-за угрозы прерывания беременности Макеева провела две недели в больнице.

История любви: от ремонта на даче до свадьбы

С Романом Мальковым актриса познакомилась летом 2020 года. Их первая встреча не была романтической: мужчина работал в строительной сфере, и Макеева обратилась к нему по поводу ремонта на дачном участке.

Сначала речь шла исключительно о деловом сотрудничестве. Более того, артистка вспоминала, что при знакомстве даже передала подарок для его супруги, поскольку тогда не рассматривала Романа как потенциального возлюбленного.

В мае 2021 года Макеева и Мальков официально зарегистрировали отношения.

У Романа есть четверо детей от предыдущего брака. Поэтому для него родительство не станет первым опытом, однако общий ребенок с Макеевой будет для супругов особенным событием.

Беременность не помешала выйти на сцену

Макеева не сразу отказалась от работы. В конце октября она выступила в мюзикле «Народная артистка» в Колонном зале Дома союзов. Премьера постановки состоялась 29 октября, а сама артистка выходила на сцену.

При этом от части выступлений и поездок супругам пришлось отказаться. Макеева рассказывала, что беременность в целом переносит достаточно легко, но некоторые изменения все же дают о себе знать. Среди неприятных ощущений она называла изжогу и одышку. Кроме того, растущий живот мешает петь быстрые песни: он давит на диафрагму, из-за чего становится сложнее контролировать дыхание.

Поддержка мужа в этот период для актрисы особенно важна. По ее словам, Роман помогает с повседневными делами и старается облегчить нагрузку. Теперь супругам предстоит совместно подготовиться к родам, завершить ремонт и разобраться с покупками для новорожденного.

Макеева надеется, что малыш появится на свет ближе к ее 45-летию, которое она отметит 23 декабря. Если все пойдет по плану, этот день может стать для актрисы двойным праздником.

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