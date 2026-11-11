Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной не приехала на прощание с матерью

Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия не приехала на церемонию прощания с матерью в Москве. Об этом сообщает StarHit.ru.

Закрытая панихида проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проститься с актрисой пришли ее родственники, друзья и коллеги. Среди гостей — Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева и третий муж артистки Михаил Агранович.

Венки в память о Федосеевой-Шукшиной направили президент России Владимир Путин, коллектив «Русская песня», телеведущий Андрей Малахов и ее пятый супруг, заслуженный артист России Бари Алибасов.

Одними из первых на панихиду прибыли дочери актрисы Мария и Ольга. Сестры много лет находятся в непростых отношениях.

Старшая дочь Анастасия, родившаяся в браке Федосеевой-Шукшиной с актером Вячеславом Ворониным, живет за границей. По словам Ольги, приехать в Москву ей помешали возможные сложности с прохождением пограничного контроля, связанные с украинским гражданством.

После церемонии Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет находиться рядом с захоронением второго мужа — писателя, актера и режиссера Василия Шукшина.

Последние годы жизни

В последние годы актриса испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти была госпитализирована из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

Заботу о матери в основном взяла на себя младшая дочь Ольга. Родственники следили за состоянием артистки, а в ее квартире установили тревожную кнопку для экстренного вызова медицинской помощи.

Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее президент России выразил соболезнования родным и близким актрисы. Путин отметил ее самобытный талант, внутреннюю силу и достоинство.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина сыграла десятки ролей в кино. Наиболее известными стали ее работы в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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