Слова Бокашевской оказались пророческими: дочери Шукшиной помирились

Слова Бокашевской о примирении сестер Шукшиных оказались пророческими

Актриса Галина Бокашевская не смогла сдержать слез, прощаясь с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Их связывали многолетнее знакомство и теплые отношения. Артистка переживала не только из-за потери близкого человека, но и из-за разлада в семье покойной. Она выразила надежду, что смерть Лидии Николаевны поможет ее родным забыть старые обиды и наконец помириться.

«Сейчас, наверное, помирятся. Они должны это сделать. Просто должны. Чисто по-христиански», — поделилась Бокашевская.

По словам актрисы, обе дочери Федосеевой-Шукшиной тяжело переживали из-за непростых отношений. Мария, как утверждает Галина, сожалела о ссоре с сестрой. Ольга же в последний год была рядом с матерью и поддерживала ее. Бокашевская считает, что потеря самого близкого человека должна напомнить родственникам о том, насколько важно держаться друг за друга.

Актриса также вспомнила об отношениях Федосеевой-Шукшиной с бывшим супругом Бари Алибасовым. Несмотря на расставание, они сохранили взаимное уважение и дружеское отношение. Галина выразила надежду, что сейчас продюсеру хватит сил пережить тяжелую утрату, и пожелала ему здоровья.

Примирение дочерей стало особенно важным на фоне многолетнего семейного конфликта. Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга прошли за гробом матери, держась за руки, несмотря на многолетний семейный конфликт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, разлад между Марией и Ольгой был связан в том числе с разногласиями вокруг московской квартиры на улице Бочкова, где жила семья, и распоряжения наследием Василия Шукшина. Споры затрагивали как недвижимость, так и авторские права на произведения писателя. Сестры годами не могли найти общий язык, а Лидия Николаевна тяжело переживала происходящее.

В 2022 году Ольга рассказывала, что не общается с Марией около десяти лет. Сама народная артистка неоднократно пыталась восстановить отношения между дочерьми. Она признавалась, что мечтает вновь объединить семью и очень болезненно воспринимает разобщенность близких.

Еще одной важной частью последней воли актрисы было сохранение семейной памяти. Ольга рассказывала, что они с матерью обсуждали создание мемориальной комнаты или квартиры, посвященной Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василию Шукшину.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. В последние годы артистка страдала от серьезных проблем со здоровьем: ранее она перенесла инфаркт и инсульт, также у нее диагностировали сахарный диабет. Незадолго до смерти состояние актрисы резко ухудшилось, и она оказалась в реанимации.

Прощание с народной артисткой проходит 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Похоронят Лидию Николаевну на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом Василием Шукшиным.

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