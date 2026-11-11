Помирились? Дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки у гроба

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 32 0

Мария и Ольга ранее избегали друг друга даже во время прощания.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочери Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга взялись за руки у гроба

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга прошли за гробом матери, держась за руки, несмотря на многолетний семейный конфликт. Это произошло во время прощания с актрисой в Москве. Трогательный момент попал на кадры 5-tv.ru.

Ранее, во время церемонии прощания в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, сестры старались держаться друг от друга на расстоянии. Мария и Ольга находились по разные стороны от гроба матери и не разговаривали между собой.

Мария пришла проститься с актрисой вместе с сыновьями Фомой и Фокой. Младшая дочь артистки Ольга также не могла сдержать слез. В тяжелый момент ее поддерживал народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Однако позднее сестры все же оказались рядом. Когда гроб с телом Лидии Николаевны провожали в последний путь, Мария и Ольга шли вместе, взявшись за руки. Этот жест стал особенно значимым на фоне продолжительных разногласий между родственницами.

В чем суть конфликта

Конфликт в семье Шукшиных возник из-за спора вокруг недвижимости. Еще в 2022 году Ольга рассказывала, что почти десять лет не общалась со старшей сестрой. Она также упрекала Марию в недостаточном внимании к Лидии Николаевне после перенесенного инсульта.

В последние годы за Федосеевой-Шукшиной ухаживала преимущественно Ольга. Она помогала матери с домашними делами, восстановлением после болезни и следила за ее самочувствием.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет. Народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с писателем и режиссером Василием Шукшиным, умершим в 1974 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

13:49
«Настоящая русская красота»: Политов вспомнил Федосееву-Шукшину
13:47
Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
13:44
Костенко терпит, Бузова смеется: отношение Тарасова к жене вызвало скандал
13:41
Помирились? Дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки у гроба
13:32
Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь под аплодисменты
13:26
Сестра Федосеевой-Шукшиной рассказала о последней встрече с актрисой

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео