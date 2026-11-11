Помирились? Дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки у гроба

Дочери Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга взялись за руки у гроба

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга прошли за гробом матери, держась за руки, несмотря на многолетний семейный конфликт. Это произошло во время прощания с актрисой в Москве. Трогательный момент попал на кадры 5-tv.ru.

Ранее, во время церемонии прощания в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, сестры старались держаться друг от друга на расстоянии. Мария и Ольга находились по разные стороны от гроба матери и не разговаривали между собой.

Мария пришла проститься с актрисой вместе с сыновьями Фомой и Фокой. Младшая дочь артистки Ольга также не могла сдержать слез. В тяжелый момент ее поддерживал народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Однако позднее сестры все же оказались рядом. Когда гроб с телом Лидии Николаевны провожали в последний путь, Мария и Ольга шли вместе, взявшись за руки. Этот жест стал особенно значимым на фоне продолжительных разногласий между родственницами.

В чем суть конфликта

Конфликт в семье Шукшиных возник из-за спора вокруг недвижимости. Еще в 2022 году Ольга рассказывала, что почти десять лет не общалась со старшей сестрой. Она также упрекала Марию в недостаточном внимании к Лидии Николаевне после перенесенного инсульта.

В последние годы за Федосеевой-Шукшиной ухаживала преимущественно Ольга. Она помогала матери с домашними делами, восстановлением после болезни и следила за ее самочувствием.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет. Народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с писателем и режиссером Василием Шукшиным, умершим в 1974 году.

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