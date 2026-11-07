«Только хорошие воспоминания»: внучка Федосеевой-Шукшиной о детстве с бабушкой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Анна Трегубенко записала эмоциональное видео после смерти народной артистки РСФСР.

Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Внучка Федосеевой-Шукшиной с теплотой вспоминает детство, проведенное с бабушкой

Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко с теплотой вспоминает детство, проведенное с бабушкой. Об этом она заявила в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

«Мне было хорошо в детстве с бабушкой. У меня только максимально хорошие воспоминания. Бабушка прожила долгую жизнь. Ей было 88 лет. Долгую, интересную жизнь. На самом деле, дай бог каждому такую жизнь. Пускай земля ей будет пухом»., — поделилась Анна.

Девушка призналась, что ей тяжело переживать случившееся. На опубликованном ролике заметны заплаканные глаза Анны, а также пластыри на ее лице, оставшиеся после недавно перенесенной операции по удалению грыж в области век.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила ее дочь, заслуженная артистка России Мария Шукшина, в социальных сетях. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Незадолго до смерти актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело самостоятельно передвигаться, а врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Ранее артистка уже переносила приступ, сопровождавшийся нарушением дыхания.

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в Кунцевском зале Москвы. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.

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