Не дождалась главных ролей? Почему Федосеева-Шукшина не раскрыла весь талант

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 1 632 0

Перестройка изменила судьбу актрисы.

Фото, видео: Ходзицкий Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Бокашевская рассказала, какие роли не достались Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина могла сыграть гораздо больше ярких ролей, если бы не перемены в отечественном кинематографе в годы перестройки. Об этом заявила заслуженная артистка России Галина Бокашевская в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Бокашевской, одной из самых значимых работ Федосеевой-Шукшиной стала роль в фильме «Калина красная», который снял ее супруг Василий Шукшин. Артистка отметила, что картина до сих пор вызывает сильный эмоциональный отклик у зрителей.

«Каждую секунду я говорю: „Да, верю, верю, верю, это правда“. И картина никогда не умрет», — высказалась Бокашевская.

Среди других известных работ она также выделила фильм «Печки-лавочки» и образ мадам Грицацуевой из фильма «12 стульев».

При этом Бокашевская считает, что творческий потенциал Федосеевой-Шукшиной раскрылся не полностью. В период перестройки производство фильмов сократилось, и актрисе приходилось ждать новых предложений, которые так и не поступили.

«Больше могла бы сыграть, если бы время было немножко другое. А мы поймали перестройку, когда не снимались актрисы, и она вынуждена была, вынуждена была все-таки ждать эти роли. Так и не дождалась тех, кого она могла бы сыграть», — отметила Бокашевская.

На церемонию прощания артистка привезла ее любимые конфеты.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Среди пришедших были актеры Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева, а также дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга. Старшая дочь Анастасия на церемонию не приехала. По словам Ольги, этому могли помешать сложности с прохождением пограничного контроля из-за украинского гражданства сестры.

Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем Василием Шукшиным. Венки в память об актрисе направили президент России Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов и коллектив «Русская песня».

Лидия Федосеева-Шукшина умерла в ноябре на 89-м году жизни. По словам ее дочери Марии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последние годы актриса перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти ее госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

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