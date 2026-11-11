Без Канье и без денег: счета организатора концерта арестовали по решению суда

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 10 0

Покупатели билетов остались ни с чем. Теперь суд будет решать, кто вернет зрителям средства.

Деньги организатора концерта Канье Уэста арестовали

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деньги организатора концерта Канье Уэста арестовали в Самаре

Концерт американского рэпера Канье Уэста в России так и не состоялся, а вот его организаторам теперь придется отвечать перед судом. Об этом сообщает ТАСС.

Люди купили билеты, но выступления не дождались. Теперь они требуют вернуть деньги. Суд уже арестовал счета компании-организатора Say Agency на сумму почти 115,5 тысячи рублей. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с российскими концертами Уэста.

Разбирательство по этому делу пройдет в Самаре. Предварительное заседание уже состоялось 11 ноября.

«Судебное заседание 16 декабря 2026 года», — указано в карточке дела.

Кроме самих организаторов, к делу привлекли площадку «Зенит-Арена», где должен был пройти концерт, компанию «Интикетс», продававшую билеты, и Роспотребнадзор.

Изначально концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Однако организатор Say Agency отменил выступления. Возврат денег за билеты через сервис INTICKETS открылся 12 октября 2026 года. При этом в администрации стадиона заявляли, что договоры об аренде площадки с организаторами не заключались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

22:58
Без Канье и без денег: счета организатора концерта арестовали по решению суда
22:39
Редкий выход: 86-летний Вениамин Смехов посетил премьеру в кругу семьи
22:28
«У него мама врач-психиатр»: Малышева оказалась давней фанаткой Вани Дмитриенко
22:10
Плохо ходит, но помнит наизусть: Смехов, лично знавший Брик, прочел «Лиличку!» под аплодисменты
22:03
52 миллиарда ущерба: топ-менеджеры «Роснано» получили реальные сроки
21:43
Оружие не спасло: на Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Прекрасной части моей жизни»: Алибасов прислал венок на прощание с Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео