«Великие актрисы не очень красивые»: Герман-младший назвал главное качество артистки

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 29 0

Режиссер объяснил, как важна неодинаковость в творческой среде.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Герман-младший считает, что многие великие актрисы были не очень красивыми

Великие актрисы могли быть некрасивыми. Так считает известный режиссер Алексей Герман-младший. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Лиля».

«Огромное количество великих актрис не очень красивые. Но очень содержательные. Они потом становятся красивыми, если посмотрим в их молодость, на великих актрис, мы увидим, что они не очень красивые», — отметил Герман-младший.

По словам режиссера, внешность решает не все.

«Сияет талант и инаковость, а не одинаковость. У нас много одинаковых актрис, а одинаковость — это не критерий. Критерий — необычность, единичность», — объяснил он.

При этом Герман-младший добавил, что современным актрисам важно быть талантливыми. На вопрос журналиста, есть ли сейчас талантливые актрисы, он ответил «какое-то количество».

Алексей Герман-младший — российский режиссер и сценарист, сын Алексея Германа и Светланы Кармалиты, внук Юрия Германа. Его дебют в полном метре — военная драма «Последний поезд» (2003). Также его знают по картинам «Под электрическими облаками» (2015), «Довлатов» (2018), «Воздух» (2023) и «Трудно быть богом» (2013).

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