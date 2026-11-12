«Диарея путешественника»: Онищенко призвал отказаться от поездок в Азию и Африку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 5 0

По словам эпидемиолога, отдых в жарких странах может превратиться в испытание для организма.

Почему Онищенко запретил россиянам ездить в Азию и Африку

Фото: 5-tv.ru

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Академик РАН Онищенко назвал зимние поездки в Азию и Африку вредными для россиян

Зимние поездки в страны Азии и Африки крайне вредны для здоровья россиян из-за смены климатической зоны и часового пояса. Об этом журналистам NEWS.ru сообщил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Зимой я бы не советовал никуда ехать. Отдыхать в другой климатической зоне крайне вредно», — заявил Онищенко.

По словам специалиста, разница во времени с упомянутыми регионами составляет как минимум шесть часов. Из-за этого в начале отпуска турист попросту будет ходить сонный. На адаптацию к другому часовому поясу уходит около недели. С учетом того, что обычно поездка столько и длится (или чуть больше), в итоге человек совсем не отдохнет.

Эпидемиолог также предупредил о «диарее путешественника», которая может развиться даже от непривычной питьевой воды. Он посоветовал покупать путевки у проверенных компаний и заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране, куда планируется поездка. А отпуск Онищенко предложил планировать на конец апреля — не менее месяца.

В ноябре путешественники из России стали жаловаться на симптомы гриппа после возвращения из вьетнамского Нячанга — насморк, сильный кашель, высокую температуру и головную боль. Роспотребнадзор запросил официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов.

В ведомстве призвали соблюдать меры профилактики: мыть руки, избегать близкого общения с людьми с признаками болезней и не посещать многолюдные места. А при появлении симптомов обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем путешествии.

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