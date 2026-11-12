Дед Мороз не доедет? Маршрут новогоднего поезда пришлось срочно менять

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Праздничные события на двух станциях отменены, еще на трех перенесены на январь.

Маршрут поезда Деда Мороза изменился: что делать с билетами

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

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РЖД: маршрут поезда Деда Мороза изменится из-за аварии в Архангельской области

Маршрут и расписание поезда Деда Мороза пришлось поменять, так как движение на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области приостановлено. Об этом рассказали представители пресс-службы РЖД в мессенджере МАКС. Судя по всему, ситуация связана с последствиями обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь.

Сейчас праздничный состав находится в Республике Коми. Там все запланированные до 15 ноября мероприятия пройдут по графику — на станциях Воркута, Лабытнанги, Микунь, Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск и Ухта.

Однако торжества в Сольвычегодске (16 ноября) и Зуевке (19 ноября) отменили. События в Глазове, Кирове и Котласе-Южном отложили предварительно до января, окончательные даты назовут позже.

Поезд Деда Мороза уже отправился из Великого Устюга в новогоднее путешествие по стране. Ему предстоит преодолеть 24 тысячи километров — от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов.

Покупать билеты заново в связи с изменением маршрута не нужно: проходы на кукольный спектакль и в резиденцию Деда Мороза будут действовать в новые даты. При желании пассажиры могут вернуть билеты.

Стоит отметить, что с 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новый порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Его размер будет зависеть от срока возврата: за 45 суток и более до отправления — 1%, за 30–44 суток — 3%, за 10–29 суток — 5%, за девять и менее суток — 10%. Сейчас за возврат взимается 3,7 рубля, этот сбор будет действовать до 30 ноября.

В РЖД рассчитывают, что новая шкала снизит случаи массовой сдачи билетов перед отправлением. У пассажиров, планирующих поездки заранее, появится возможность получить дополнительные места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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