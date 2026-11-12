Диван с жутким наполнителем: в мебели нашли тело мужчины без головы и конечностей

ABC: в диване нашли тело мужчины без головы и конечностей

Полиция обнаружила расчлененное тело мужчины, спрятанное внутри выброшенного дивана. У погибшего отсутствовали голова, руки и ноги. Останки могли пролежать в кустах несколько дней, прежде чем местные жители обратили внимание. Об этом сообщает ABC News.

Находку сделали в австралийском Сиднее. В полицию поступили сообщения о подозрительном запахе, исходившем от участка зарослей.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место. В кустах, примерно в пяти метрах от дороги, они обнаружили старый диван с отсеком для хранения вещей. Внутри находились человеческие останки.

Прибывшие криминалисты установили, что речь идет о туловище взрослого мужчины. Головы и конечностей рядом не оказалось.

Территорию оцепили, а останки изъяли для судебно-медицинской экспертизы. Следователям предстоит выяснить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Местные жители несколько дней чувствовали странный запах

По предварительным данным, диван находился в зарослях как минимум несколько дней. На это указывали обстоятельства обнаружения и состояние останков.

Суперинтендант полиции Пол Девани рассказал журналистам, что сигнал поступил от местных жителей, обративших внимание на неприятный запах.

Диван был выброшен недалеко от жилых домов. Рядом с этим местом находятся пешеходные маршруты, которыми регулярно пользуются жители района. Мебель находилась среди густой растительности в парковой зоне Моубрей-Парк.

Правоохранители пока не установили, кто доставил диван в кусты и когда именно это произошло. Следствие также проверяет, находилось ли тело внутри мебели до того, как ее выбросили, или останки поместили туда уже после.

Полиция разыскивает остальные части тела

После обнаружения туловища к следствию подключились специалисты отдела по расследованию убийств. В районе происшествия организовали поисковую операцию. Сотрудники полиции обследуют заросли в поисках других частей тела и возможных вещественных доказательств.

Для работы привлекли специально обученную собаку, способную обнаруживать человеческие останки. Поиски ведутся в густой растительности, которая тянется от жилой улицы в сторону реки Лейн-Ков. К операции также привлекли полицейскую авиацию.

Следователи проверяют обстоятельства появления дивана и пытаются определить возможный маршрут его доставки.

Полиция обратилась к жителям с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Особый интерес представляют материалы, сделанные в районе за последние две недели.

Личность погибшего остается неизвестной

Следователи пока не смогли установить личность мужчины. Останки передали специалистам для проведения вскрытия и дальнейших исследований.

Экспертиза должна помочь определить причину смерти, возможные дополнительные повреждения и примерное время, прошедшее с момента гибели. Одновременно полиция изучает сведения о людях, числящихся пропавшими без вести.

Пол Девани подчеркнул, что установление личности погибшего остается одной из главных задач расследования. Особое внимание правоохранители уделяют поиску родственников, которые могут даже не знать о произошедшем.

При этом полиция не исключает, что преступление было совершено в другом месте, а в парк доставили уже расчлененное тело.

Жители тихого района потрясены находкой

Происшествие вызвало беспокойство у местных жителей. Улица Эвиан-Кресент расположена в спокойном жилом районе, где подобные случаи практически не происходят.

Один из соседей, Кен Фаутух, рассказал, что проживает в этой местности около 50 лет, из которых 15 — на той самой улице. За все это время мужчина не сталкивался с подобными происшествиями. Он признался, что теперь беспокоится за безопасность своих внуков.

Суперинтендант Девани также назвал случившееся нетипичным для района. При этом он заверил жителей, что на данный момент полиция не располагает сведениями о непосредственной угрозе для окружающих.

Правоохранители подчеркнули, что расследование находится на ранней стадии. Причина смерти мужчины, место предполагаемого убийства и личности возможных причастных пока неизвестны. Поисковые работы и криминалистические исследования продолжаются.

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