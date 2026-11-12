Выселяем микробов изо рта: как подготовиться к имплантации зуба

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Успех операции зависит в том числе от чистоты ротовой полости.

Как подготовиться к имплантации зуба

Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перед имплантацией зуба нужно разобраться с микробами во рту

Имплантация зуба, как и любое хирургическое вмешательство, требует тщательной подготовки. Его успех зависит не только от того, насколько качественно выполнен имплантат и насколько опытен хирург, но и от состояния полости рта пациента. О том, как подготовиться к процедуре, рассказал изданию «Доктор Питер» врач-стоматолог Михаил Агами.

Первым делом следует разобраться с микробами. Во рту каждого человека живут миллионы микроорганизмов. Само по себе их присутствие не говорит о проблемах со здоровьем, однако важно выяснить, какие именно бактерии преобладают и как они влияют на состояние зубов и десен.

Вредоносные микробы могут вызвать развитие кариеса и воспаление. Чтобы этого избежать, перед имплантацией следует оценить не только состояние зубов, но и микробиом во рту.

После установки имплантата вокруг него также формируется своя микрофлора. Если на поверхности конструкции скапливается налет, может начаться воспаление мягких тканей. В более серьезных случаях воспаление затрагивает уже костную ткань, которая удерживает имплантат.

Именно поэтому перед вмешательством врач обязательно оценивает состояние десен и качество гигиены полости рта. Для поддержки здоровья десен и языка важна ежедневная чистка зубов и в целом ротовой полости. Важно чистить все элементы ротового аппарата, в том числе саму поверхность языка, на которой скапливается специфическая биопленка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

11:26
Лерчек придется пойти на важный шаг ради помилования: что ей нужно сделать
11:12
Голая Любовь: Толкалина едва смогла прикрыть грудь — фото
11:02
Приблизились ли мы к миру? Уиткофф сделал важное заявление по прилете в Москву
11:00
И битая, и крашеная: как автодилеры продают неисправные подержанные машины
10:51
«Большая неожиданность!» — «Мисс Россия-2025» выходит замуж
10:42
Ни опухолей, ни метастазов: что произошло после введения российской онковакцины

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео