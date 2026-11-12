Выселяем микробов изо рта: как подготовиться к имплантации зуба

Перед имплантацией зуба нужно разобраться с микробами во рту

Имплантация зуба, как и любое хирургическое вмешательство, требует тщательной подготовки. Его успех зависит не только от того, насколько качественно выполнен имплантат и насколько опытен хирург, но и от состояния полости рта пациента. О том, как подготовиться к процедуре, рассказал изданию «Доктор Питер» врач-стоматолог Михаил Агами.

Первым делом следует разобраться с микробами. Во рту каждого человека живут миллионы микроорганизмов. Само по себе их присутствие не говорит о проблемах со здоровьем, однако важно выяснить, какие именно бактерии преобладают и как они влияют на состояние зубов и десен.

Вредоносные микробы могут вызвать развитие кариеса и воспаление. Чтобы этого избежать, перед имплантацией следует оценить не только состояние зубов, но и микробиом во рту.

После установки имплантата вокруг него также формируется своя микрофлора. Если на поверхности конструкции скапливается налет, может начаться воспаление мягких тканей. В более серьезных случаях воспаление затрагивает уже костную ткань, которая удерживает имплантат.

Именно поэтому перед вмешательством врач обязательно оценивает состояние десен и качество гигиены полости рта. Для поддержки здоровья десен и языка важна ежедневная чистка зубов и в целом ротовой полости. Важно чистить все элементы ротового аппарата, в том числе саму поверхность языка, на которой скапливается специфическая биопленка.

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