Россиянам приготовили длинные выходные: как отдыхаем в 2027 году

Россиян ждут длинные новогодние каникулы, два трехдневных отдыха в мае и четыре выходных подряд в ноябре в 2027 году. Некоторые праздничные даты особенно удобны для отпуска. Если правильно выбрать дни, даже небольшой перерыв в работе можно превратить в полноценные каникулы.

Когда россияне будут отдыхать в 2027 году, как получить десять выходных подряд и какие месяцы лучше выбрать, чтобы не потерять в деньгах? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сколько выходных и рабочих дней будет в 2027 году

Согласно производственному календарю, при стандартной пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

В году предусмотрены три переноса нерабочих дней. Выходной с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября, а с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря. Кроме того, суббота 20 февраля станет рабочей, поскольку выходной перенесли на понедельник 22 февраля.

В результате в течение года появится несколько периодов продолжительного отдыха. Самые длинные каникулы придутся на январь.

Календарь праздников 2027 года: когда отдыхаем

Январь. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Россияне получат 11 дней отдыха подряд. Первый рабочий день наступит в понедельник, 11 января.

Февраль. В честь Дня защитника Отечества выходными станут 21, 22 и 23 февраля. При этом суббота 20 февраля будет рабочей.

Март. Международный женский день приходится на понедельник. Поэтому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 6 по 8 марта.

Май. Праздник Весны и Труда подарит три выходных — с 1 по 3 мая. Еще три свободных дня ожидаются в честь Дня Победы — с 8 по 10 мая.

Июнь. День России выпадает на субботу, 12 июня. Праздничный отдых продлится до понедельника, 14 июня, включительно.

Ноябрь. День народного единства приходится на четверг, 4 ноября. Благодаря переносу выходного с января россияне смогут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября.

Декабрь. Последняя пятница года, 31 декабря, станет выходной. Она освободится благодаря переносу с 3 января.

5-tv.ru

Как продлить новогодние каникулы до 18 дней

В январе 2027 года будет только 15 рабочих дней. Еще 16 придутся на выходные и праздники. Это делает первый месяц года привлекательным для продолжительного отдыха, но не самым выгодным для получения отпускных.

Тем, кто хочет продлить новогодние каникулы, достаточно оформить отпуск с 11 по 15 января.

В этом случае возвращаться на работу придется только 18 января. Общая продолжительность отдыха составит 18 дней — с 31 декабря 2026 года по 17 января 2027-го.

При этом из ежегодного оплачиваемого отпуска будут использованы всего пять календарных дней.

Еще один вариант — не оформлять отпуск сразу после праздников, а сохранить его для летних месяцев. Это позволит избежать дополнительных потерь в январской зарплате.

Как получить десять дней отдыха на майские праздники

Май 2027 года особенно удобен для короткого отпуска. Два трехдневных праздничных периода разделяют всего четыре рабочих дня.

Первый отдых продлится с 1 по 3 мая. Затем россияне выйдут на работу 4 мая. Следующие праздничные выходные начнутся 8 мая и закончатся 10 мая.

Если взять отпуск с 4 по 7 мая, получится десять дней непрерывного отдыха — с 1 по 10 мая включительно. На это потребуется только четыре календарных дня отпуска.

Такой вариант подойдет тем, кто планирует поездку или хочет провести больше времени с семьей. Однако стоит учитывать, что в мае будет лишь 19 рабочих дней. Поэтому отпуск в этом месяце при фиксированном окладе может оказаться менее выгодным, чем летом или осенью.

Как увеличить выходные в феврале, марте и июне

Дополнительные возможности для отдыха появятся и в другие месяцы.

В феврале можно взять отпуск с 24 по 26 число. Вместе с праздничными и обычными выходными это даст восемь дней отдыха подряд — с 21 по 28 февраля.

В марте выгодная комбинация получится при оформлении отпуска с 9 по 12 марта. Четыре дня отпуска позволят отдыхать девять дней подряд — с 6 по 14 марта.

В июне аналогичный вариант возникает после Дня России. Если взять отпуск с 15 по 18 июня, можно отдыхать с 12 по 20 июня включительно.

Однако такие комбинации требуют согласования с работодателем. Само наличие праздничных выходных не гарантирует возможности оформить отпуск на удобные даты.

Ноябрь: как получить 11 дней отдыха подряд

В ноябре россияне смогут отдыхать четыре дня подряд благодаря Дню народного единства и переносу выходного с января. Но этот период можно увеличить.

Если оформить отпуск с 1 по 3 ноября, отдых начнется еще 30 октября и продлится до 7 ноября. Всего получится девять свободных дней при использовании трех отпускных.

Другой вариант — взять отпуск с 8 по 12 ноября. В этом случае отдых продлится с 4 по 14 ноября включительно. На 11 дней отдыха потребуется пять календарных дней отпуска.

Когда выгоднее брать отпуск в 2027 году

С финансовой точки зрения наиболее привлекательными для отпуска обычно становятся месяцы с большим количеством рабочих дней.

В 2027 году по 22 рабочих дня будет в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре.

В июне и октябре предусмотрен 21 рабочий день, в ноябре — 20. В феврале и мае россияне будут работать по 19 дней. Самым коротким рабочим месяцем станет январь — всего 15 дней.

При фиксированном окладе отпуск в июле или августе обычно выгоднее, чем в январе или мае.

Причина заключается в особенностях расчета зарплаты. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость каждого из них. Если человек берет отпуск, он получает отпускные вместо зарплаты за пропущенные рабочие дни.

Почему отпуск в январе может оказаться невыгодным

Рассмотрим пример сотрудника, который получает 60 тысяч рублей в месяц. Предположим, что он полностью отработал предыдущие 12 месяцев, не получал премий и не уходил на больничный. Его средний дневной заработок для расчета отпускных составит около 2048 рублей.

За семь календарных дней отпуска работнику начислят примерно 14,3 тысячи рублей до вычета налога.

Если взять отпуск с 11 по 17 января, человек пропустит пять рабочих дней из 15. За оставшиеся десять рабочих дней он получит 40 тысяч рублей зарплаты. Вместе с отпускными получится примерно 54,3 тысячи рублей до вычета налога.

А теперь представим, что тот же сотрудник возьмет семь календарных дней отпуска с 12 по 18 июля. В июле 22 рабочих дня. За пять пропущенных рабочих дней сумма удержанной части оклада окажется меньше. С учетом отпускных общий начисленный доход за месяц составит около 60,7 тысячи рублей.

Разница превышает шесть тысяч рублей.

Пример условный. Реальная сумма зависит от расчетного периода, премий и других выплат. Но он показывает, почему отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней часто оказывается финансово выгоднее.

Почему праздничные дни не расходуют отпуск

Еще одна важная особенность касается государственных праздников, которые попадают внутрь ежегодного оплачиваемого отпуска.

Согласно Трудовому кодесу, нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней ежегодного отпуска.

Например, если отпуск приходится на период, включающий 8 марта, сам праздничный день не уменьшает отпускной остаток. При этом обычные субботы и воскресенья, попавшие внутрь отпуска, учитываются и оплачиваются как календарные дни.

Поэтому перед оформлением отпуска стоит проверить конкретные даты, а не ориентироваться исключительно на общее количество выходных.

Какие рабочие дни будут сокращенными

В 2027 году предусмотрено четыре сокращенных рабочих дня. Их продолжительность уменьшится на один час. Это 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Причем 20 февраля придется на субботу. Она будет рабочей из-за переноса выходного на 22 февраля.

Есть и необычная деталь в конце года. Несмотря на то что 31 декабря станет выходным, предыдущий день, 30 декабря, сокращенным не будет.

Это связано с тем, что 31 декабря является перенесенным выходным, а не самостоятельным государственным праздником.

При стандартной 40-часовой неделе общая норма рабочего времени в 2027 году составит 1972 часа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.