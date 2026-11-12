В России открылась первая фотовыставка о китайском городе Шэньчжэнь

Как выглядит один из крупнейших мегаполисов Китая сегодня, можно увидеть на новой фотовыставке в Брянске. Экспозиция «Шэньчжэнь. Здесь начинается завтра» открылась 7 ноября в Музее братьев Ткачевых и стала первой в России выставкой, посвященной этому китайскому городу.

В экспозицию вошли 25 фотографий. Авторы снимков показали архитектуру Шэньчжэня, его городскую среду и экологические проекты, а также повседневную жизнь жителей мегаполиса.

Снимки подготовили как профессиональные иностранные фотографы, так и китайские любители фотографии. Таким образом, современный город представлен с разных точек зрения — через работу авторов, которые живут в Китае, и тех, кто приезжает туда со стороны.

Программа открытия не ограничилась фотографиями. Посетителям представили короткометражную картину «Встречаемся в Шэньчжэне». Ее автором стал фотограф и координатор выставочного тура Евгений Трофимов. Музыкальным сопровождением экспозиции стала композиция Love of Shenzhen, созданная пианистом Лангом Лангом и американским композитором Эндрю Липпой.

Директор Музея братьев Ткачевых Ольга Зотина отметила, что выставка дает российским зрителям возможность самим сформировать представление о современном Шэньчжэне, не ограничиваясь официальными описаниями города.

Проект реализован цифровой платформой IP Amazing Shenzhen при поддержке англоязычного издания Shenzhen Daily. Организаторы рассчитывают, что культурный обмен поможет развитию гуманитарных связей между Россией и Китаем.

Брянская экспозиция стала стартовой площадкой для более масштабного выставочного проекта. После нее фотографии отправятся еще в два российских региона.

Позднее, 11 ноября, выставку представили в музее истории и культуры Сыктывдинского района в селе Выльгорт Республики Коми. Еще через несколько дней, 17 ноября, экспозиция откроется в культурном центре «Арктика» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

В Брянске увидеть снимки можно до 17 ноября включительно.

Проект приурочен к предстоящему саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен пройти в Шэньчжэне.

Российская сторона также готовит продолжение культурного обмена. Фотографы Брянского отделения Русского географического общества планируют собрать собственную экспозицию из 25 снимков, посвященных Брянской области, и представить ее уже в Китае.

Так выставка о Шэньчжэне должна стать частью двустороннего проекта, в котором российские и китайские зрители смогут увидеть повседневную жизнь и современный облик друг друга через фотографию.

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