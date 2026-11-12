«Радио Судного дня» передало загадочный сигнал на фоне визита Уиткоффа в Москву

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Значение таинственного послания неизвестно.

Радио судного дня передало новый сигнал

Фото: 5-tv.ru

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Радио Судного дня передало сигнал «бесоспор» на фоне визита Уиткоффа в Москву

Радиостанция УВБ-76, известная, как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», передала новое сообщение на фоне визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. В эфире прозвучало загадочное слово «бесоспор». Об этом сообщил канал «УВБ-76 Эфир».

«НЖТИ НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692», — гласит текст передачи.

Ранее 9 ноября УВБ-76 передала сразу три загадочных сообщения. В эфире прозвучали слова «зевосторг», «злословье» и «квасостол».

Неизвестно, что означают все эти необычные слова и числовые комбинации. Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени она транслирует монотонный гудящий сигнал, за который станцию и прозвали «Жужжалкой».

Периодически гудение прерывается голосовыми сообщениями.

Официально назначение радиостанции не раскрывается. По одной из версий, она может использоваться для передачи зашифрованных посланий военным подразделениям. Причудливые сообщения появлялись в эфире и раньше. Например, 5 ноября станция несколько раз прерывала привычную трансляцию. В первой половине дня слушатели услышали слова «подпухлый» и «миля», а вечером прозвучали «бронтозавр» и «ваттофайл».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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