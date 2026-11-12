«Нужно закапываться»: Минцифры выступает за уход ЦОДов под землю

Минцифры выступает за уход ЦОДов под землю для защит инфраструктуры

Российским дата-центрам следует рассматривать подземное размещение как один из вариантов защиты инфраструктуры от внешних угроз. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, перед компаниями фактически стоит выбор между переносом инфраструктуры за рубеж и ее дополнительной защитой внутри России. Шадаев отметил, что в Минцифры выступают за второй вариант и уже рекомендуют операторам рассматривать возможность размещения объектов под землей.

«Понятно, что нужно закапываться. <…> Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю, конечно, мы [за то], чтобы они уходили под землю, а не релоцировались», — сказал он.

Этот вариант стал третьим направлением в системе защиты российских дата-центров.

Первое направление, по информации «Российской газеты», предусматривает пассивную физическую защиту объектов и активные меры, в том числе совместно с Минобороны России.

Вторым направлением Шадаев назвал резервирование 10% мощностей дата-центров. Такая мера предусмотрена указом президента России и должна позволить при необходимости быстро перераспределять и разукрупнять инфраструктуру. По словам министра, резервный план уже существует, а имеющиеся мощности позволяют гибко реагировать на возникающие ситуации.

Шадаев также отметил, что около 80% российских дата-центров расположено в Москве.

Ранее стало известно, что сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабных сбоев. Инженеры компании восстанавливают в первую очередь наиболее востребованные приложения. Первые проблемы с инфраструктурой «Яндекса» возникли 8 октября после атаки беспилотников на дата-центр в Сасове Рязанской области. На объекте произошло возгорание, которое повредило часть оборудования. На следующий день повреждения получили несколько модулей центра обработки данных в Калуге.

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