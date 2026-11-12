После встречи с американцами Путина ждут еще два важных мероприятия

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Насыщенный график главы государства не помешает ему уделить переговорам столько времени, сколько потребуется.

Какие планы у Путина после встречи с представителями США

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

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Путин может провести заседание Совбеза после встречи с представителями США

После встречи с представителями США президент России Владимир Путин планирует принять участие еще в двух важных мероприятиях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, в графике российского лидера на сегодня значатся заседание президентского совета по физической культуре и спорту, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«У президента сегодня запланирован президентский совет по физкультуре и спорту. И также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.

При этом другие рабочие встречи не повлияют на продолжительность переговоров с делегацией из США. Песков подчеркнул, что президент не ограничивает время общения, если этого требуют интересы дела.

Тем временем в Кремль прибыл кортеж со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители приехали в Москву, чтобы обсудить с Путиным вопросы, которые ранее поднимались на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

Переговоры проходили 10 и 11 ноября. Участники обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.

После визита в Россию американские представители намерены отправиться в Дублин. Там у них запланирована встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подробнее обсудить отдельные предложения.

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