«Не должна»: адвокат Лерчек опроверг необходимость раскаивания ради помилования

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 35 0

Блогер обратилась с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину.

На каких условиях могут помиловать Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Адвокат Лерчек опроверг необходимость признания вины ради помилования

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не обязана признавать вину и раскаиваться в содеянном для обращения с просьбой о помиловании. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Защитник опроверг появившиеся в СМИ утверждения о том, что признание вины является обязательным условием для помилования осужденной.

«Не должна», — коротко ответил Третьяков на соответствующий вопрос.

12 ноября стало известно, что Чекалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин также пояснил 5-tv.ru, что признание вины само по себе не гарантирует положительного решения.

«В действительности признание вины не является основанием для помилования, как и состояние здоровья. Должны быть исключительные основания, например заслуги перед Отечеством», — отметил юрист.

Обращение к президенту последовало после того, как Мосгорсуд на прошлой неделе оставил в силе приговор Чекалиной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 миллионов рублей.

Рассмотрение апелляционных жалоб проходило в закрытом режиме. Сама Чекалина на заседание не явилась из-за госпитализации.

Защита продолжает добиваться пересмотра решения суда. 10 ноября адвокаты направили кассационную жалобу. Кроме того, ранее они обратились во ФСИН за разрешением на поездку блогера в Китай для прохождения лечения.

По тому же делу бывшего супруга Валерии Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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