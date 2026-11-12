Блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Адвокат Третьяков: Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат.

В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. В ноябре Мосгорсуд оставил основное наказание в силе.

Судебный процесс проходит на фоне тяжелой болезни блогера. В феврале у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Позже заболевание вновь начало прогрессировать, после чего Чекалина приступила ко второй линии химиотерапии.

Врачи также рекомендовали рассмотреть лечение в Китае, в том числе CAR-T-терапию. Однако из-за действующих ограничений Чекалина не может свободно покинуть Россию. Защита ранее заявляла, что намерена добиваться разрешения на выезд и освобождения блогера от наказания в связи с тяжелым заболеванием.

Состояние здоровья уже влияло на ход процесса. Рассмотрение апелляции перенесли на более раннюю дату именно из-за ухудшения самочувствия Чекалиной, а на заседание 5 ноября она не смогла явиться из-за лечения.

По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и другими фигурантами вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело», используя документы с недостоверными сведениями.

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