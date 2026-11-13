Жужжалка замолчала: на Радио Судного дня произошел сбой

Сбой произошел в работе «Радио Судного дня»

В работе радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», произошел сбой. Соответствующее сообщение появилось 13 ноября в 13:48 по московскому времени в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

«Сбой передатчика», — говорится в публикации.

Другие подробности инцидента не приводятся. О причинах неполадок и сроках их устранения также не сообщается.

УВБ-76 работает с 1976 года на коротковолновой частоте 4625 кГц. Большую часть времени станция передает монотонный гудящий сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями. Их назначение официально не раскрывается. По одной из версий, радиостанция может использоваться для передачи зашифрованных посланий военным подразделениям.

Совсем недавно радиолюбители обнаружили у «Жужжалки» второй способ передачи шифров. Помимо голосовых объявлений, станция использует азбуку Морзе. Причем сигналы Морзе появляются через несколько секунд после голосовых сообщений, а их содержание совпадает. Для передачи таких сообщений используется и отдельная частота, которую авторы канала «УВБ-76 логи» раскрывать не стали.

Активность станции нередко совпадает с крупными событиями. Так, на фоне визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в эфире прозвучало загадочное слово «бесоспор». «НЖТИ НЖТИ 83816 БЕСОСПОР 6990 2692», — гласит текст передачи.

Ранее, 9 ноября, накануне переговоров в Абу-Даби, УВБ-76 передала сразу три сообщения. В эфире прозвучали слова «зевосторг», «злословье» и «квасостол». А 12 ноября станция передала сообщение с кодовым словом «Ледозалп».

Причудливые сообщения появлялись и раньше. Например, 5 ноября станция несколько раз прерывала привычную трансляцию. В первой половине дня слушатели услышали слова «подпухлый» и «миля», а вечером прозвучали «бронтозавр» и «ваттофайл». Что означают все эти слова и комбинации, до сих пор неизвестно.

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