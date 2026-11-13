Третья по счету: у экс-главы Nvidia Хуанга нашли еще одну любовницу

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 46 0

Бывший гендиректор компании состоял в интимных отношениях с несколькими женщинами.

Сколько любовниц было у главы Nvidia Хуанга

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Reuters: экс-главу Nvidia Хуанга уличили в третьем романе на стороне

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, покинувший свой пост после серии внебрачных связей, имел интимные отношения еще с одной сотрудницей компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, отставка Хуанга в четверг последовала после того, как стало известно о других романах. Две другие женщины — это Алиса Хуанг, которую разведка США подозревает в шпионаже в пользу Китая, и Кимберли Пауэлл, вице-президент Nvidia по здравоохранению. Имя третьей женщины, с которой у экс-главы были отношения, не раскрывается, а попытки связаться с ней не увенчались успехом.

Представители Nvidia, сама Пауэлл, Дженсен Хуанг и члены совета директоров компании отказались от комментариев. Алису Хуанг также не удалось оперативно найти. Известно, что Дженсен Хуанг признал один из романов, не называя имени женщины.

Для компании уход Хуанга стал резкой сменой эпохи: он руководил Nvidia с момента ее основания в 1993 году и был лицом бизнеса на протяжении более трех десятилетий.

Новость о скандале болезненно отразилась и на рынке. Акции Nvidia просели, а инвесторы начали оценивать, как смена руководства скажется на стратегии крупнейшего производителя чипов для искусственного интеллекта. За несколько дней капитализация компании потеряла сотни миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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