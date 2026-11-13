«Тихий убийца сада»: дачникам объяснили, чем опасен затяжной теплый ноябрь

Агроном Матвеев: затяжное тепло в ноябре губит урожай

Затяжное осеннее тепло, которое многие дачники воспринимают как подарок, на самом деле является серьезной климатической аномалией, нарушающей естественную подготовку растений к холодам.

Агроном и эксперт по озеленению Ефим Матвеев в беседе с aif.ru отметил, что главные ноябрьские угрозы скрыты, а их разрушительные последствия проявляются далеко не сразу. В норме в конце осени деревья и кустарники сбрасывают листья, а питательные вещества накапливаются в корнях. Этому способствует постепенное похолодание и установка снежного покрова, который защищает почву от промерзания.

Однако аномально теплый ноябрь, когда столбики термометров держатся на уровне +5… +10 градусов по Цельсию, сбивает биологические ритмы. Растения продолжают вегетацию, тратят силы и остаются совершенно не готовыми к резкому удару холодов.

Специалист назвал три главные угрозы, которые подстерегают зеленые насаждения в такую погоду. Прежде всего, это опасные температурные качели: когда оттепели сменяются заморозками, деревья могут преждевременно проснуться, а затем снова замерзнуть, что чревато разрывом тканей и появлением глубоких морозобойных трещин на коре. Второй серьезный враг — ледяной дождь, тяжесть которого нередко ломает ветви, а нежные молодые побеги подмерзают и начинают загнивать. Наконец, настоящим испытанием становятся бесснежные морозы: если после длительного тепла столбики термометров резко упадут до -10 градусов по Цельсию, а земля останется голой, риску погибнуть подвергнется не только крона, но и корневая система.

Чтобы помочь растениям пережить этот период, агроном рекомендует провести влагозарядный полив, особенно актуальный после сухой осени, — накопленная влага заметно повысит шансы на успешную зимовку. Кроме того, важно не забыть про фосфорно-калийные подкормки (если они не были внесены ранее), а с теплолюбивых культур вроде роз стоит аккуратно оборвать оставшуюся листву.

Если ветви все же покрылись ледяной коркой, ни в коем случае нельзя ее сбивать: замерзшие побеги становятся хрупкими, и механическое воздействие лишь усугубит травмы. Лучше просто подождать, пока лед растает сам. А вот налипший мокрый снег допускается осторожно стряхнуть мягкой метелкой. Чтобы уберечь деревья от подобных напастей, стоит заранее позаботиться о подпорках или каркасах, а поврежденные ветки срезать до здоровой древесины в рамках санитарной обработки. Как подчеркнул эксперт, главное в таких ситуациях — не пытаться искусственно ускорить естественные процессы и не форсировать события.

C приходом холодов дачный сезон не заканчивается. Ноябрь — это время завершить последние важные дела. Если земля еще позволяет, можно успеть высадить крупномеры и провести подзимний посев для получения крепких всходов весной. Помимо этого, необходимо собрать остатки поздней капусты и корнеплодов, проверить посадочный материал, запастись корнями лекарственных трав и подготовить луковичные к выгонке.

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