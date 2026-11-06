Не ждите снега: что нужно сделать в саду в ноябре

Ноябрь подходит для посадки деревьев и заготовки корней лекарственных растений

Ноябрь — время завершить последние работы в саду и огороде перед зимой. В начале месяца можно высаживать крупномеры и проводить подзимний посев, а позже — заготавливать корни лекарственных растений, проверять посадочный материал и готовить луковичные к выгонке.

Главное правило ноября — ориентироваться не только на календарь, но и на погоду. Если почва еще не промерзла, часть работ можно продолжить, однако при резком похолодании сроки придется скорректировать. Об этом сообщило URA.RU.

Что можно посадить в ноябре

Начало ноября считается подходящим временем для посадки крупномеров. Ямы для деревьев лучше подготовить заранее, а грунт сохранить в замерзшем состоянии.

При посадке важно не заглублять корневую шейку. После этого приствольный круг мульчируют, а само дерево закрепляют растяжками. Если земля еще не успела промерзнуть, можно высаживать и саженцы с закрытой корневой системой. Однако нужно учитывать риск резкого похолодания.

Подзимний посев позволяет получить весной более крепкие всходы и частично освободить себя от работ в начале сезона. Семена высеивают сухими в слегка промерзшую почву. Можно использовать и специальные ящики, которые после посева укрывают спанбондом и снегом. Некоторые культуры допускается сеять прямо по снежному покрову.

Под зиму подходят отдельные однолетние и двулетние цветы, многолетники, которым нужна стратификация, некоторые кустарники, а также определенные овощные и зеленные культуры.

Какие овощи пора убрать

В ноябре важно завершить уборку холодостойких овощей. В первую очередь это поздняя капуста, брюква, редька и лук-порей.

Овощи, которые пострадали от заморозков, лучше сразу переработать. Хранящийся урожай также нужно проверить: все плоды с признаками гнили следует убрать, чтобы болезнь не распространилась на остальные.

Как заготовить корни лекарственных растений

Ноябрь подходит и для заготовки корней лекарственных растений. В это время в подземных частях некоторых растений накапливается много полезных веществ.

Выкопанные корни очищают от земли, слегка подвяливают, а затем сушат до ломкости при температуре 50–60 градусов.

Как сохранить луковицы и клубни до весны

Посадочный материал перед хранением необходимо перебрать. Луковицы, клубнелуковицы, корнеклубни и корневища осматривают, удаляют поврежденные экземпляры, при необходимости обрабатывают фунгицидом и хорошо просушивают.

После этого посадочный материал убирают в прохладное место с подходящей влажностью. В течение зимы его нужно периодически проверять и сразу удалять экземпляры, которые начали портиться.

Что еще сделать до наступления зимы

В ноябре можно заготовить одревесневшие черенки, утеплить клубнику и подготовить луковичные растения к выгонке. Последняя процедура позволит получить цветы дома уже ближе к весне.

Таким образом, ноябрьские работы на даче сводятся не только к уборке участка. Это время подготовить растения к холодам, сохранить урожай и заранее позаботиться о том, что понадобится в следующем сезоне.

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