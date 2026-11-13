Февраль принесет прибавку: россиянам старше 80 лет увеличат доплату к пенсии

Выплата пенсионерам старше 80 лет вырастет в феврале 2027 года

Фиксированная выплата к страховой пенсии россиян старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы после февральской индексации 2027 года вырастет почти до 20,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

В следующем году страховые пенсии будут повышать в два этапа — в феврале и апреле. После первой индексации базовая фиксированная выплата увеличится до 10,2 тысячи рублей.

Для людей старше 80 лет и инвалидов I группы эта сумма выплачивается в двойном размере.

«С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении фонда.

Февральская индексация затронет и другие доплаты. В частности, увеличатся выплаты за северный и сельский стаж, а также надбавки пенсионерам, на иждивении которых находятся близкие родственники.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что в феврале 2027 года страховые пенсии планируется увеличить на 6,8%, а в апреле — еще на 3,3%.

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