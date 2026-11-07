Весь день на ногах: почему тяжелая работа не защищает от деменции

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 17 0

Исследование охватило более 4 миллионов человек за десять лет.

Спорт снижает риск деменции, а тяжелый труд — повышает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Кардиолог Утин: спорт снижает риск деменции

Физическая активность в свободное время уменьшает вероятность деменции, тогда как тяжелый физический труд на работе, наоборот, ее повышает. Об этом РИА Новости рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

По словам специалиста, пробежки, плавание, велосипед, танцы и игровые виды спорта снижают риск деменции почти на четверть. А тяжелый физический труд на работе статистически показал повышение риска на 20%. Врач подчеркнул, что сам труд не разрушает мозг — дело в принципиальной разнице нагрузок.

Такие выводы сделали авторы масштабного метаанализа, опубликованного в журнале Lancet Public Health. Исследование охватило более 4 миллионов человек, за которыми наблюдали десять лет.

Утин объяснил, что спорт «для себя», чередующийся с полноценным отдыхом, снимает стресс и благотворно влияет на когнитивные способности. На работе же человек сталкивается с монотонным, изнуряющим напряжением в условиях жестких сроков и хронического стресса, когда восстановиться некогда. К этому добавляются вредные производственные факторы, курение и меньшая разносторонняя нагрузка на мозг, а отделить саму физическую нагрузку от этих факторов очень тяжело.

Кардиолог отметил, что деменция начинается за много лет до официального диагноза, поэтому апатия и ранние когнитивные изменения могут снизить тягу человека к спорту. Но помнить об оздоровительной физкультуре, которую не заменит никакая тяжелая работа, нужно всем.

«Даже если вы устаете физически за смену, сердцу и мозгу все равно требуется отдельная, спокойная и контролируемая активность, которую вы регулируете сами и от которой успеваете восстанавливаться. Ощущение „я целый день на ногах“ не делает человека физически активным в плане здоровья», — предупредил врач.

По словам профессора Стюарта Филлипса, сохранить ясность ума и хорошее самочувствие после 60 лет помогают простые повседневные привычки. Специалисты советуют сосредоточиться не на количестве прожитых лет, а на сохранении самостоятельности и качества жизни.

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