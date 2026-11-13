Ест и чувствует себя на 40 лет моложе: врач раскрыл рацион долголетия

Daily Mail: раскрыт рацион, чтобы чувствовать себя на 40 лет моложе

Врач и автор книг о здоровье Марк Хайман, которому исполнилось 66 лет, раскрыл свой ежедневный рацион. По словам медика, благодаря образу жизни он чувствует себя значительно моложе своего возраста. При этом главным секретом долголетия считает не отказ от еды, а правильное сочетание продуктов. Об этом сообщило Daily Mail.

Хайман известен как сторонник функциональной медицины. Он уделяет особое внимание тому, как питание связано с обменом веществ, воспалительными процессами и возрастными изменениями организма. Врач убежден, что пища влияет на работу организма гораздо сложнее, чем просто обеспечивает его калориями.

«То, что вы едите, похоже на код: он сигнализирует вашему телу о включении генов здоровья или болезней», — объяснил Хайман.

В ежедневном меню доктора много овощей, зелени, орехов и полезных жиров. При этом он не исключает мясо, яйца и десерты.

Завтрак: яйца, авокадо и зеленый коктейль

Утро Хайман начинает с яичницы-болтуньи с овощами. Для приготовления он использует три яйца, половину помидора, четверть луковицы, чашку шпината и половину авокадо. Ингредиенты готовит с чайной ложкой оливкового масла, добавляя соль и перец.

Такое сочетание обеспечивает организм белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами.

Дополнительно врач готовит зеленый смузи. В его состав входят лимон, авокадо, сельдерей, шпинат, петрушка, кинза, огурец, оливковое масло, морская соль и вода.

Главная цель такого завтрака, по словам Хаймана, — получить большое количество растительных питательных веществ уже в начале дня. Зелень и овощи содержат полифенолы и другие биологически активные соединения. Их изучают в связи с возможными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Обед: большой салат с мясом

Вместо привычного бутерброда врач предпочитает сытный овощной салат со стейком. В блюдо входят красный и желтый сладкий перец, кабачки, зеленый и красный лук, редис, авокадо, фенхель, грибы, руккола, помидоры черри и семена конопли. Для заправки Хайман использует масло авокадо и специи.

По его мнению, разнообразие овощей помогает получать больше витаминов, минералов и растительных соединений. Особое внимание доктор уделяет жирам. Они необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Поэтому добавление авокадо или растительного масла к овощам имеет практический смысл.

Стейк при этом служит дополнительным источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы и других функций организма.

Полдник: домашний хлеб с кабачками и розмарином

Во второй половине дня Хайман позволяет себе выпечку, но вместо обычного хлеба готовит собственный вариант с овощами и орехами.

Основу составляет тертый кабачок. К нему врач добавляет яйца, оливковое масло, миндальную и кокосовую муку, грецкие орехи, тыквенные семечки, свежий розмарин и разрыхлитель. Для сладости использует немного кленового сиропа или меда.

Хайман объясняет выбор ингредиентов их питательной ценностью. Например, оливковое масло содержит ненасыщенные жиры, кабачки — клетчатку, а орехи и семечки — минералы и растительные жиры. Особенно врач выделяет розмарин, который связывает с поддержанием памяти.

Ужин: курица с куркумой, имбирем и киноа

Вечером Хайман готовит куриные бедра с овощами и киноа. Для блюда он использует масло авокадо, лук-шалот, морковь, зеленый лук, чеснок, перец чили, куркуму, куриный бульон, лайм, сладкий перец и нежирное кокосовое молоко.

Такой ужин объединяет несколько источников питательных веществ. Курица обеспечивает белок, морковь содержит бета-каротин, а сладкий перец и лайм — витамин С.

Киноа добавляет растительный белок, клетчатку и минералы. Особое внимание врач уделяет сочетанию куркумы и имбиря. Эти специи содержат вещества, которые исследуются в связи с противовоспалительными свойствами.

Десерт: темный шоколад после ужина

Несмотря на строгий подход к выбору продуктов, Хайман не отказывается от сладкого. После ужина он ест темный шоколад, содержащий полифенолы какао.

Врач подчеркивает, что предпочитает употреблять десерт после основного приема пищи, когда уже получил клетчатку, белки и жиры. По его мнению, такая последовательность помогает замедлить усвоение сахара.

Действительно, состав пищи может влиять на скорость переваривания углеводов и изменение уровня глюкозы в крови. Однако результат зависит от размера порции, общего количества углеводов и индивидуальных особенностей обмена веществ.

Можно ли действительно замедлить старение с помощью питания

Рацион Хаймана во многом соответствует общим принципам сбалансированного питания. В нем присутствуют овощи, зелень, орехи, источники белка и ненасыщенных жиров. Исследования связывают подобные модели питания с более благоприятными показателями сердечно-сосудистого и метаболического здоровья.

Однако утверждение врача о том, что он чувствует себя на 40 лет моложе, отражает его личную оценку самочувствия. Оно не означает, что его биологический возраст действительно уменьшился на четыре десятилетия.

Кроме того, питание — лишь один из факторов, влияющих на здоровье в пожилом возрасте. Значение имеют физическая активность, сон, наследственность и наличие хронических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.