Российские спортсмены взяли три медали на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте

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Две награды — высшей пробы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские спортсмены успешно стартовали на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте. В китайском Нанкине наши ребята взяли сразу три медали, две из которых высшей пробы.

Ульяна Панфилова стала лучшей в прыжках на двойном мини-трампе среди девушек до 14 лет. А в этой же дисциплине среди юношей российским был почти весь пьедестал. Золото завоевал Михаил Андрейко, серебро у Никиты Дымова.

Ранее российские самбисты стали лучшими на чемпионате мира в Узбекистане. Спортсмены привезли с турнира 18 золотых медалей.

Чемпион мира по боевому самбо Демид Волков рассказал, что все бои были очень конкурентными и он выложился на сто процентов, а на трибунах присутствовало много соотечественников, которые болели и переживали за команду.

Юбилейный, пятидесятый чемпионат мира по самбо проходил в Ташкенте с 6 по 9 ноября.

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