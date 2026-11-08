«Дань уважения»: память погибшего военкора Федорчака почтили турниром по мини-гольфу

Турнир по мини-гольфу прошел в Москве в память о погибшем военкоре Федорчаке

В Москве состоялись мастер-класс и турнир по мини-гольфу для семей военных корреспондентов. Мероприятие приурочили ко Дню военного журналиста и посвятили памяти погибшего военкора «Известий» Александра Федорчака.

«Турнир мы проводим уже четвертый год. Нынешнее соревнование посвятили нашим военкорам, которые работают в горячих точках. Наша цель — отдать дань уважения их мужеству и профессионализму», — рассказала вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

По ее словам, для участников подготовили не только спортивную программу, но и возможность провести время в кругу близких, попробовав себя в новом занятии.

Терентьева также отметила, что оргкомитет принял решение сделать подобные встречи ежегодной традицией и проводить их ко Дню военного журналиста.

Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года в результате обстрела со стороны украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики. После гибели журналиста президент России Владимир Путин подписал указ о его посмертном награждении орденом Мужества.

Кроме того, Федорчак стал посмертным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Репортер». Жюри отметило его работу «Курское освобождение. Направление — вечность». Награду за погибшего военкора получили его родители.

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