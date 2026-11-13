Собянин: В день 175-летия Ленинградский вокзал стал площадкой для бракосочетаний

Ленинградский вокзал Москвы отмечает свое 175-летиние стартом новой услуги — возможностью зарегистрировать брак на его территории. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Он отметил символизм такой возможности. Ведь вокзал, который почти два века соединял города и людей, теперь будет местом создания новых семей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга отправился в Москву 13 ноября 1851 года. 192 пассажира прибыли на станцию назначения через 21 час и 45 минут, что стало настоящим прорывом: раньше на дорогу между городами уходило несколько дней.

Ленинградский стал первым железнодорожным вокзалом города. Он был построен по проекту архитектора Константина Тона. Сегодня он является самым современным и технологичным в стране. Этот вокзал сочетает в себе историческое наследие, передовые технологии и высокие стандарты Московского транспорта, отметил Собянин.

После масштабного обновления, завершившегося в мае 2026 года, вокзал обслужил более 6,3 миллиона пассажиров поездов дальнего следования и был признан лучшим в России по уровню сервиса.

К последним относится круглосуточная информационная стойка Московского транспорта. Ленинградский стал первым вокзалом с такой услугой. Ей уже воспользовались более 200 тысяч человек. Стойка помогает построить маршрут, узнать о движении поездов и доступных услугах. Также на вокзале действует бесплатная комната для семей с детьми, уточнил мэр.

Кроме того, Ленинградский вокзал стал и новой точкой притяжения горожан: здесь проходят концерты, выставки и другие культурные мероприятия, работает бесплатный Музей истории вокзала, пространство для работы и лаундж-зоны с онлайн-библиотекой.

Также вокзал готовится к новому важному этапу — строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее в Москве строители завершили проходку левого тоннеля на участке Бирюлевской линии метро между станциями «ЗИЛ» и «Остров мечты». Его протяженность составляет почти полтора километра.

Также ведутся работы от «Кленового бульвара» до станции «Куряьново».

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